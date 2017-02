Für mehr Spaß am Wipeout – Die Porcellas

Redaktion -

Die Porcella-Brüder lieben Wipeouts. Ob in Teahupoo, Nazaré, mit einem Kite zwischen bebenden Jaws-Monstern oder auf dem Po in Mavericks. Been there, done that!

Die Porcella Brüder stammen aus Maui und machen fast jeden lebensgefährlichen Wipeout erträglicher als eine halbe Stunde beim Zahnarzt. Schon mal per Kite und Face-first in eine 20 Fuß Jaws-Lippe gesegelt? Dann gönnt euch reichlich, denn diese Jungs verlegen die Messlatte in schwindelerregende Ausmaße, surfen Mavericks auf dem Po und finden das auch noch lustig. Wir verneigen uns vor Francisco and Niccolo.

