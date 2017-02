GoPro Karma: Drohne nach Verkaufsstopp wieder erhältlich

Vroni Weiß -

Erst der große Launch und schon kurz danach eine Rückrufaktion. Der Start von GoPros Drohne Karma war holprig. Nun ist sie wieder erhältlich.

Nur wenige Wochen nach Verkaufsstart der Karma, musste GoPro die Drohne wieder aus dem Handel nehmen. Es kam in Einzelfällen zu Problemen mit der Energieversorgung und damit zu gefährlichen Abstürzen. Mehr oder weniger ungewollt wurden diese Abstürze gefilmt, wie hier ab etwa Minute 2:05

Anfang Januar hat GoPro den Fehler in der Karma gefunden und scheint es mit einem neuen Batteriefach gelöst zu haben. Sie ist nun wieder in den Verkauf gegangen. In Deutschland wird sie ab Frühjahr wieder erhältlich sein, ein genaues Datum ist noch nicht bekannt.

Bleibt zu hoffen, dass der holprige Start der Karma keine Bruchlandung für das "Projekt Drohne" im Hause GoPro war.

Alle Infos zur Karma findest du auf der Webseite von GoPro.

