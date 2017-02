Grünes Licht für Debüt im Alpbachtal am kommenden Wochenende

Christian Wörndle -

Kommendes Wochenende feiern die OPEN FACES FREERIDE CONTESTS Premiere an neuer Stelle. Im Tiroler Alpbachtal stehen am Samstag, 11. Februar, erstmals ein 1*FWQ und ein 2*FJT auf dem Plan. In gewohnter OPEN FACES-Manier wird dabei nicht nur im Powder, sondern auch in der Public Area ordentlich die Post abgehen.

Neuer Freeride-Spot, neues Face, neue Chance, um Qualifier-Punkte zu sammeln: Die OPEN FACES FREERIDE CONTESTS fiebern dem kommenden Wochenende entgegen. Nach den Tour-Stopps in Kappl-Paznaun und am Hochkar, fällt dann nämlich im Tiroler Alpbachtal der Premieren-Vorhang. Zum ersten Mal ist dort ein 1-Stern-Freeride World Qualifier in Verbindung mit einem 2*Juniors-Bewerb angesagt.

Damit ist der Jungspund unter den OPEN FACES-Stopps vor allem für alle Youngsters und Einsteiger beste Adresse, um wichtige Erfahrung im Contest-Geschehen zu sammeln und erste Qualifier-Punkte zu verbuchen. Schließlich geht es im Tiroler Unterland nicht um Peanuts, sondern im Falle eines Sieges, um 320 Zähler für das FWQ-Gesamtranking. Um diese aber mit nach Hause zu nehmen, heißt es, die Judges mit einer stylischen Line und einem flüssigen Run zu beeindrucken.

1-Stern-Contest und 2*Juniors-Bewerb am 11. Februar

Contest-Start ist am Samstag, 11. Februar, um 10 Uhr. Ab 8.30 geht es mit der Wiedersbergerhornbahn Richtung Face. Während sich die Rider auf den Weg zum Gipfel machen, kann sich die Freeride-Fagemeinde in der Public Area bei der Wiedersbergeralm die besten Plätze sichern. Neben der perfekten Sicht, herrscht hier mit Live-Moderation und DJ-Musik, ob im Liegestuhl oder in der OPEN FACES Chill Lounge, die pure Freeride-Atmosphäre. Um 10 Uhr gilt es dann den Blick auf das Face zu richten, wenn sich die ersten Rider im Rahmen der FWQ und der FJT vom Gipfel stürzen.

Neues Datum für Contest in der Axamer Lizum

Mittlerweile steht auch der Ersatztermin für den 3*-Bewerb in der Axamer Lizum fest: Am Samstag, 4. März, soll es nun im neuen Anlauf mit dem Tourstopp unweit der Innsbrucker Landeshauptstadt klappen.

Übersicht OPEN FACES FREERIDE CONTESTS-Kalender 2017

11.2.2017 ALPBACHTAL 1*FWQ, 2**FJT

17.-19.02.2017 SILVRETTA MONTAFON 2*FJT

24.-26.02.2017 SILVRETTA MONTAFON 3*FWQ

NEU!!! 4.3.2017 AXAMER LIZUM 3*

24.-26.03.2017 OBERGURGL HOCHGURGL 4*FWQ

07.-09.04.2017 GASTEIN 2*FWQ

