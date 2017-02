Into The White: Bryan Fox Remix

Felix Schäfer -

Drink-Water-Mastermind Bryan Fox war mit Giro im Backcountry von British Columbia. Jetzt gibt's seinen Part aus "Into the White" noch einmal neu abgemischt für euch."I just want to be giving people the same feeling I got when I was 13 and I saw Meltdown Project", meint Bryan zu Beginn. Eine Aussage, die von Selbstbewusstsein zeugt, denn Meltdown Project von Mack Dawg Mitte der 90er strotzt nur so von Fahrern, die wir heute zu den einflussreichsten unserer Zeit zählen: Terje, Bryan Iguchi, Daniel Franck, Jamie Lynn... Doch diese Aussage hat nichts mit Überheblichkeit oder Arroganz zu tun, sondern verdeutlicht vielmehr, um was es Bryan beim Snowboarden geht. Dieses schwer in Worte zu fassende Gefühl, das einen packt, sobald man auf dem Snowboard steht und mit seinen Freunden cruisen geht, das ist es, was er weitergeben möchte. Und es gibt immer wieder Videos, die genau das transportieren und dich motivieren und anstacheln, selbst rauszugehen. Bryan Fox bringt den Spaß, den er selbst am Snowboarden hat, verdammt gut rüber und wir haben auf jeden Fall Bock, jetzt selbst fahren zu gehen. Wie seht ihr das?

