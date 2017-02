Jörg Angeli -

Wir sind auf der ISPO in München unterwegs und stellen euch hier die wichtigsten Highlights der neuen Ski Hardware vor.

Dieser Artikel wird laufend mit mehr Firmen aktualisiert.

Heute startet die ISPO 2017. Die Wintersportindustrie hat sich wieder einmal in München zum fröhlichen Come Together versammelt und wir stellen euch hier die wichtigsten Highlights der Messe vor. Als erstes sind die Ski Hersteller mit ihren Brettern dran.

Los geht's mit den Highlights von Armada.

Armada ISPO 2017 Highlights

Armada Pro Models: Magic J (Tanner Hall), EDollo und BDog

Armada ARV Reihe mit Designs von MAADSTEEZ: ARV 116 JJ, ARV 106, ARV 96, ARV 86, ARV 84

Armada Invictus Serie: 108TI, 99 TI, 89 TI, 95 und 85

Armada Trace Series für Frauen: 108, 98 und 88

Die neue Armada Tracer Series: 118 CHX, 108, 98 und 88

Für die Ladies, die Armada Victa und ARW Series: Victa 97 TI, Victa 87 TI, Victa 93, Victa 83, ARW 96, ARW 86 und ARW 84

Black Crows ISPO 2017 Highlights

Black Crows Arto, Vertis und Orb

Black Crows Atris, Anima und Nocta

Black Crows Orb, Viator, Captis, Camox, Navis, Daemon und Corvus

Black Crows Orb Freebird, Ova Freebird, Vastus Freebird und Camox Patrol

Black Crows Verties Birdie, Capties Birdie, Camox Birdie, Daemon Birdie und Atris Birdie

Faction ISPO 2017 Highlights

Faction Prodigy 4.0 und die Frauen Series: Ambit, Heroine, Prodigy W und Supertonic

Faction Prodigy Series: Prodigy 1.0, Prodigy 2.0, Prodigy 3.0Prodigy Junior und Prodigy 4.0

Faction Prime 1.0, 2.0, 3.0 und 4.0

Faction Dictator Series: Dictator 1.0, Dictator 2.0, Dictator 3.0 und Dictator 4.0

Faction Candide Thovex Signature Series: 3.0 und 4.0

Faction Candide Thovex Signature Series: 1.0, 1.0 Junior, 2.0 und 2.0 Junior

Kästle ISPO 2017 Highlights

Kästle TX 98

Kästle TX 82 und TX 90

Kästle BMX 105 und BMX 115

Kästle FX 95 und BMX 105

Kästle FX 85 und FX 95

Kästle MX 89 und FX 85

Majesty ISPO 2017 Highlights

Majesty Superior und Hypernaut

Majesty Supernova, Wolf und Fox

Majesty Thunderbolt und Dirty Bear

Majesty Randal 2.0 und Local Hero

Majesty Rock'n'Rolla und Thrasher

Movement 2017 ISPO Highlights

Movement Fly Series: 105, 115 und 125

Movement Big Mountain Series: Go 100, Go 106, Go 109, Go 115 und Go 100 Women

RMU 2017 ISPO Highlights

RMUs Park Ski: Der Rippah

RMU North Shore 108 und North Shore 114

RMU Professor 2.0, North Shore 155, Apostle 98

RMU Apostle 106, Apostle 89, Carbon Junia und Valhalla

Rossignol 2017 ISPO Highlights

Rossignol Soul 7 HD, Sky 7 HD, Seek 7

Rossignol Super 7 HD, Sky 7 HD und Seek 7

Rossignol Freestyle Series: Unknown Ski, Smash 7, Sprayer, Scratch Pro und Trixie

Rossignol 7 Series: Soul 7 HD, Sky 7 HD und Sassy 7

Scott 2017 ISPO Highlights

Scott Punisher 95, Punisher 105 und Cascade 110

Scott Superguide 88 (Women) und Speedguide

Scott Superguide 105, Superguide 95 und Superguide 88

Scott Slight 100, Scrapper 124, Scrapper und Scrapper 115

Scott SUV, SUW (Women), Black Majic (2 mal), The Ski und The Ski (Women)

