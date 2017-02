ISPO 2017, Dienstag: Goggles, Helme, Protection

Felix Schäfer -

Die Messe hinterlässt ihre Spuren, doch wir ziehen weiter tapfer durch die Hallen, um euch einige der Highlights der neuen Saison direkt von der ISPO vorzustellen. Heute: Goggles, Helme und Protektoren.

Dainese

Dainese: Flexagon

Den Flexagon-Rückenprotektor gibt es sowohl in der Standard-Version wie hier auf dem Foto zu sehen oder als Protektorweste.

Dainese: Level 1 Flex Lite Protektor im Base Layer

Hier seht ihr den neuesten Streich in Sachen Protektion von Dainese: Die Level 1 Flex Lite-Protektoren lassen sich direkt im First Layer unterbringen. Das bedeutet, dass ihr die Protektoren beim Aufstieg herausnehmen könnt, um sie dann für die Abfahrt wieder anzubringen. Spart Platz und Gewicht. Und damit ihr nicht nur mit einem First Layer auskommen müsst, sind im Lieferumfang gleich zwei davon enthalten.

Dragon

Dragon: Gigi Rüf Signature X2s, Danny Davis Signature NFX2

X2s & NFX2 Swiftlock-Technologie: Scheibenwechselsystem Patentiertes rahmenloses Design 200 % Super Anti Fog 100 % UV-Schutz Gesichtsauflage aus dreilagigem Schaumstoff Silikonstreifen auf der Innenseite des Straps, um Verrutschen zu verhindern Helmkompatibel

Dragon: Forest Bailey Signature NFX2, Jamie Lynn X2

X2 Swiftlock-Technologie: Scheibenwechselsystem Patentiertes rahmenloses Design 200 % Super Anti Fog 100 % UV-Schutz Gesichtsauflage aus dreilagigem Schaumstoff Silikonstreifen auf der Innenseite des Straps, um Verrutschen zu verhindern Helmkompatibel

Giro

Giro: Contact, Axis

Contact Neu: Axis magnetisches Scheibenwechselsystem neues Scheibenwechselsystem mit vier Magneten und vier Pins zum Einrasten Rahmenloses Design Passform: Medium EVAK™-Technologie für bessere Ventilation zwei Vivid-Zeiss-Scheiben im Lieferumfang enthalten torische Vivid-Scheiben von Zeiss EVAK™-Technologie für bessere Ventilation helmkompatibel helmkompatibel Schlechtwetter-Scheibe im Lieferumfang enthalten auch für Brillenträger geeignet

Giro: Kollaborationen mit POW und Sub Pop

Zwei besonders spannende Kollaborationen sind POW und Sub Pop. POW (Protect Our Winters) wurde von Jeremy Jones gegründet, um aktiv gegen den Klimawandel vorzugehen und das Bewusststein zu schärfen, dass der Klimawandel uns alle betrifft und als gemeinsame Aufgabe verstanden werden muss.

Goggle: Contact, Helm: Zone MIPS

"Sub Pop" ist ein Plattenlabel aus Seattle, das schons eit 1988 besteht. Auch wenn ihr den Namen selbst nicht kennt, einige der Bands kennt ihr auf jeden Fall, wenn ihr mal Flannel-Hemden und lange Haare getragen habt. Nirvana, The Shins, Iron and Wine... na, klingelt's?

Goggle: Blok, Helm: Combyn

Sandbox

Sandbox: Helm: Classic 2.0 Snow, Goggle: The Kingpin

Classic 2.0 Snow The Kingpin Hard-core EPS-Liner helmkompatibel Low Profile Ersatzscheibe im Lieferumfang enthalten Bonus-Pads Anti-Fog Audio-kompatibel Gesichtsauflage aus dreilagigem Schaumstoff abnehmbarer Goggle-Clip 100 % UV-Schutz Größen: S, M, L Scheibenwechselsystem

Sandbox: Helm: Legend Snow Apex, The Boss

Legend Snow Apex The Boss skate-inspirierter Helm helmkompatibel Low Profile Hard-core EPS-Liner Bonus-Scheibe inklusive abnehmbarer Goggle-Clip Anti-Fog Boa-Fit-System Gesichtsauflage aus dreilagigem Schaumstoff Größen: M, L 100 % UV-Schutz

Smith

Smith: I/O 7, I/O & I/OS

Die I/O war die erste Goggle, die mit einem Scheiben-Schnellwechselsystem auf den Markt kam. Heute gibt es viele Hersteller, die ihre eigenen Technologien anbieten, aber die I/O war die erste. die I/O 7 ist für Menschen mit größeren Gesichtsfeld gemacht, die I/O für mittlere Gesichtsgrößen und die I/OS richtet sich speziell an Frauen. Die Scheiben-Schnellwechselystem der einzelnen Modelle unterscheiden sich leicht voneinander, doch was die Scheiben-Technologie betrifft, stehen sie sich in nichts nach. Sie sind mit sphärschen Carbonic-X-Scheiben mit ChromaPop™-Technlogie, 5X™ Anti-Fog-Technologie, AirEvac™-Belüftungssystem und vielen weiteren Features ausgestattet. Eine zweite Scheibe gibt's bei allen Modellen der I/O-Familie auch dazu.

Smith: Die neue Squad XL im Louif Paradis Signature Colorway

Louif Paradis ist neu in der Smith-Familie und hat für nächsten Winter gleich einen Signature Colorway der neuen Squad XL bekommen. Das halb rahmenlose Design der Brille und die zylindrische ChromaPop™-Scheibe gibt ihr einen old school Look, doch die Technologie ist auf dem allerneuesten Stand.

Smith: Ebenfalls ganz neu: der Code

Wie ihr seht gibt's weitere Neuigkeiten im Team von Smith: Jake Blauvelt ist nun ebenfalls mit Smith-Brillen und -Helmen unterwegs. Jakes Snowboarden, sein Style und sein Charakter passen gut mit Smith zusammen und wir können gespannt sein, was aus dieser neuen Zusammenarbeit in Zukunft entstehen wird. Hier trägt er den neuen Code, dessen Aerocore™-Konstruktion mit Koroyd® für noch besseren Schutz sorgt. Außen bleibt er dem minimalistischen Skate-Style treu und auch beim Gewicht trägt er nicht dick auf.

TSG

TSG: Goggle: Amp, Helm: Gravity

Amp Gravity 100 % UV-Schutz Hardshell-Konstruktion Zylindrische Doppelscheibe 14 Belüftungsöffnungen Antig-Fog-Innenscheibe Abnehmbare Ohrenklappen und Nackenwärmer Flexibler Rahmen Goggle-Lock

TSG: Goggle: Prospect, Helm: Cosma

Prospect Cosma 100 % UV-Schutz In-Mold-Konstruktion Zylindrische Doppelscheibe 12 Belüftungsöffnungen Anti-Scratch Goggle Lock Anti-Fog Innenscheibe Abnehmbare Ohrenklappen und Nackenwärmer

TSG: orange: Backbone Vest D3O, blau: Backbone Vest A

Backbone Vest D3O Backbone Vest A Softshell-Konstruktion Softshell-Konstruktion Level 2-zertifiziert Level 1-zertifiziert Maximale Flexibilität Verstellbarer innenliegender Hüftgur Atmungsaktives 3D-Netz im Inneren Komfortable Lycra-Weste

TSG: Crash Pant Combat, Crash Pant A

Combat A ideal für Anfänger geeignet durch EVA-Polsterung im Gesäßbereich Softshell-Konstruktion Softshell-Konstruktion Herausnehmbare Protektor-Pads besteht aus bequemem Lycra Elastischer Bund CE-zertifiziert höchster Schutz, ohne bullig zu wirken

