ISPO 2017, Montag: Outerwear

Felix Schäfer -

Den zweiten Tag auf der ISPO München haben wir uns durch die Kleiderständer gewühlt, um einige der feinsten Stoffe und verrücktesten Prints der nächsten Saison für euch hervorzuholen.

>> nächste Seite: Airblaster

Airblaster

Airblaster: Men's Merino Ninja Suit in Olive Fish, Women's Classic Ninja Suit in GNU Collab

Mit dem Merino Ninja Suit von Airblaster brauchst du dir keine Gedanken mehr über die passende First-Layer-Kombo machen, denn du bekommst mit ihm alles auf einmal. Durch den Stretch + Articulated Fit lässt er dir genünged Spielraum, so dass er dir beim Fahren nicht im Weg ist oder unbequem ist. Er ist aus Woolverion™ gefertigt, ein Material, das 45 % stärker ist als herkömmliche Merinowolle und doppelt so schnell trocknet. (55 % Merino, 37 % Tencel®, 8 % Spandex; 210 g/qm).

Der Women's Classic Ninja Suit ist mit den gleichen Eigenschaften ausgestattet, nur dass er statt des Woolverine™-Materials aus AirTech-Material besteht. (94 % Polyester, 6 % Spandex; 230 g/qm).

Airblaster: Men's Trenchover Surf's up, Women's Snuggler Pullover Olive Oxide

Trenchcover Snuggler Pullover Wassersäule/Atmungsaktivität 15 k/10 k Wassersäule/Atmungsaktivität 15 k/10 k voll verklebte Nähte kritische Nähte verklebt Passform: Relaxed Long Passform: Tailored Fit mit leicht verlängertem Rücken verstecke Brusttasche Zonale Isolierung leichter Einstieg durch durchgehenden Reißverschluss an der Seite extra weiches Innenfutter über der zonalen Isolierung

>> nächste Seite Bonfire, Sessions, Nikita

Bonfire, Sessions & Nikita

Bonfire: Aspect 3L Jacket, Static Jacket

Aspect 3L Jacket Static Jacket Wassersäule/Atmungsaktivität 30 k/20 k Wassersäule/Atmungsaktivität 15 k/10 k dreilagiges Stretch Cordura-Material Passform: Ergo Long Passform: Ergo Long Größen: XS - 2XL Größen: XS - 2XL kritische Nähte verklebt voll verklebte Nähte Belüftungsöffnungen mit Mesh-Einsatz vorgeformte Ellbogen Touchscreen-Window-Audio-Tasche Touchscreen-Window-Audio-Tasche YKK®-Aquaguard-Reißverschlüsse Farben: Fire (Foto), Pine, Black Farben: Taupe (Foto), Maroon, Black

Metallica x Sessions, Wire Jacket

Sessions meldet sich mit einer krachenden Kollabo zurück: Ein fetter Patch auf dem Rücken mit dem Cover von Metallicas "And justice for all" gibt dir die nötige Portion Metal mit auf den Berg. Slim Fit, getapte Nähte an kritischen Stellen, Taft-Innenfutter für Komfort und eine 60/40 g-Isolierung an Kapuze und Körper für die nötige Wärme.

Die Wire Jacket besitzt eine street-inspirierte Passform für tief verschneite Tage. Mit Mesh-Einsätzen an den Belüftungsöffnungen, Schneefang, verstellbaren Ärmeln, 40g Isolierung und verklebten Nähten an kritischen Stellen hast du alles, was du zum Shredden brauchst.

Nikita: Maple Jacket in Blue

Die Maple Jacket von Nikita verfügt über eine Thermore Classic® Compact-Isolierung (80g am Körper, 60 g an den Ärmeln/Kapuze), eine schmalen, langen Schnitt, Taft-Innenfutter und Waxed Canvas-Außenmaterial, voll verklebte Nähte, Jacke-Hose-Verbindungsschlaufen, Belüftungsschlitze mit Mesh-Einsätzen und, und, und... Nikita weiß eben, was Frauen am Berg haben wollen: Style und Funktionalität.

Nikita: Aspen Jacket in Lizard Green, Hydro Blue & Fired Brick

Die Aspen Jacket geht noch einen Schritt weiter in Richtung Fashion. Mit Pelz (na klar, bei dem Namen!) am Kragen, der zum Glück kein echter ist und einem verlängerten Rücken mit Schlitz zieht sie die Blicke auf sich. Kritische Nähte getapt, Jacken-Hosen-Verbindungsschlaufen, Belüftungsschlitze mit Mesh-Einsätzen und Schneefang sind nur einige der Features, die die Aspen zum treuen Begleiter auf dem Berg macht.

>> nächste Seite Celtek

Celtek

Celtek: Men's Collection

Obere Reihe (von links nach rechts):

Gore-Tex® Bitten by a Mitten: Black, Realtree Xtra®; Bitten Cuff Glove: Break the internet; Bitten Cuff Mitten: Sketch Tank, Break the internet

Untere Reihe (von links nach rechts):

Trippin Trigger Mitten: Pizza, Cardinal Red, Sketchy Tank, Woodland Camo, Iron Maiden Fear of the dark

Celtek: Gore-Tex® Bitten by a mitten Gigi

Gigi Rüf hat auch in der kommenden Saison gemeinsam mit Celtek wieder einen eigenen Handschuh: Den Gore-Tex® Bitten by a mitten. Er besteht aus wasserabweisendem Oxford, Touchscreen-fähiger Handfläche, Gore-Tex®-Material und weichem Polyester-Fleece im Inneren.

Celtek: Youth's Collection

Obere Reihe (von links nach rechts):

Gore-Tex® Bitte by a lil mitten: Lisa Frank Rainbow Majesty, Kitten Moon; Bitten by a lil mitten: Island Pug; Youth Winter Glove: Meow or never, DJ Panda

Untere Reihe (von links nach rechts):

Youth Winter Mitten: Bananas, Realtree Xtra Green®; Bitten by a lil mitten: Foxy; Rookie Elbox Mitten: Grizzly

>> nächste Seite: Holden

Holden

Holden: M-51 Fishtail Jacket, W's Fishtail Parka

M-51 Fishtail Jacket W's Fishtail Parka Wassersäule/Atmungsaktivität 20 K/20 K Wassersäule/Atmungsaktivität 20 K/20 K voll verklebte Nähte voll verklebte Nähte Material: 94 % Nylon, 6 % Spandex Material: 94 % Nylon, 6 % Spandex Ripstop Innenfutter: 100 % Nylon-Taft Innenfutter: 100 % Nylon-Taft Unterambelüftungsöffnungen mit Mesh-Einsatz Fishschwanz-Verlängerung am Rücken YKK®-Reißverschlüsse mit YKK® Aquaguard® Innentasche mit Kopfhörer-Führung

Celtek: M's Orion Jacket, W's Cypress Jacket

M's Orion Jacket W's Cypress Jacket Wassersäule/Atmungsaktivität 10 K/10 K Wassersäule/Atmungsaktivität 10 K/10 K kritische Nähte verklebt voll verklebte Nähte Material: 100 % Nylin Ripstop Material: 100 % Nylon Poplin YKK® Vision-Reißverschlüsse Interne Zip-Tasche mit Audio-Port 3-Wege-verstellbare Kapuze 3-Wege-verstellbare Kapuze abnehmbarer Schneefang abnehmbarer Schneefang

>> nächste Seite L1 & Nitro

L1 & Nitro

L1: Alpha im Sam Taxwood Signature Colorway

"Sam helped us focus on creating tailored technical and multi-functional outerwear so he has what he needs to do what he does." - Knut Eliassen

- Atmungsaktivität: 20.000 g/24 h/qm

- Wassersäule: 20.000 mm

- vollständig verklebte Nähte

- Passform: Regular Fit

- Größen: XS - XXL

- 2-Wege-Reißverschluss vorne

- abnehmbarer Schneefang

Nitro: Shapers Jacket, Yamanouchi Bib 37.5™

- Atmungsaktivität: 10.000 g/24 h/qm

- Wassersäule: 10.000 mm

- Passform: Regular Fit

- vollständig verklebte Nähte

- helmkompatible Kapuze

- abnehmbarer Schneefang, der sich mit der Hose verbinden lässt

- Größen: XS - XL

- Farben: Nori/Halftone Camo (Foto), Black, Bark/True Red, Navy/Blue Steel

>> nächste Seite: O'Neill

O'Neill

O'Neill: Jones Splitboarding Jacket, W's Contour Jacket

Jones Splitboarding Jacket

- Wassersäule/Atmungsaktivität: 10K/10K

- Material: recyceltes Ultralight, Hyper-stretch-Polyester

- Vollständig verklebte Nähte

- wasserabweisende Nano DWR-Beschichtung

Contour Jacket

Der kalifornische Künstler Chris Chrossen hat sich beim Design der Contour Jacket frei ausleben dürfen. Herausgekommen ist ein einzigartiges Design, das von Chris Leidenschaft für die Natur und den Sport inspiriert ist, genau so wie von den Sorgen um die Umwelt und wie er dabei helfen kann, diese für seine Kinder und Enkel zu erhalten.

O'Neill: Decode Hybrid

Decode Hybrid

- kritische Nähte verklebt

- O'Neill Hyperdry-Technologie

- Wassersäule/Atmungsaktivität: 10K/10K

- O'Neill Firewall-Technologie

O'Neill: Voyager Down Jacket

Voyager Down Jacket

- vollständig verklebte Nähte

- besteht aus recyceltem Polyester

- 4-Way-Stretch-Material

- O'Neill Hyperdry und Firewall-Technologie

- Wassersäule/Atmungsaktivität: 20K/20K

>> nächste Seite: Patagonia

Patagonia

Patagonia: M's Powslayer Jacket, W's Powslayer Jacket

Die Powslayer Jacket besteht aus recyceltem Gore-Tex® Pro-Material und ist für die Sorte Freerider gedacht, die nach höchsten, technischen Features verlangen und gleichzeitig eine komfortable Passform wollen. Der Fokus der Jacke liegt klar auf ihren wasserabweisenden Eigenschaften. Denn eine Jacke kann nicht gleichzeitig extrem wasserabweisend UND atmungsaktiv sein. Der Fokus bei der Powslayer also auf den wasserabweisenden Eigenschaften, die man braucht, wenn man durch tiefen Schnee pflügt. Damit bei einem kurzen Hike trotzdem schnelle Belüftung erfolgen kann, ist sie mit großen Belüftungsöffnungen ausgestattet, die diese Aufgabe übernehmen. Ebenfalls Standard bei Patagonia: die Ausstattung der Jacken und Hosen mit Recco.

Patagonia: M's Descensionist Jacket, W's Descensionist Jacket

Die Descensionist Jacket ist quasi das Gegenstück zur Powslayer. Denn der Fokus bei dieser Jacke liegt ganz klar im Aufstieg und Tourengehen. Auch wenn natürlich die wohlverdiente Abfahrt nicht außer Acht gelassen wurde und sie daher über ausreichend wasserabweisende Eigenschaften verfügt. Doch der Fokus liegt wie gesagt im Tourengehen, weshalb die Descensionist über eine extrem hohe Atmungsaktivität verfügt. Außerdem ist die Passform ein wenig schmaler gehalten als bei der Powslayer. Darüber hinaus ist auch sie mit allen wichtigen Features ausgestattet wie Recco, von oben verschließbare Innentasche, damit nichts verloren gehen kann, sollte sie einmal nicht richtig geschlossen sein, einfach zu verstellende Kapuze, lange und lange, seitliche Taschen, damit man auch ohne den Rucksack abzustellen hineingreifen kann. Kurz: wer von euch auf ausgedehnte Touren im Backcountry steht, der hat mit der Descensionist die ideale Begleitung gefunden.

>> nächste Seite: Penguin Clothing

Penguin Clothing

Penguin Clothing: Men 3 Layer Trizar® Shell Jacket in Mint Green/Storm Blue & Avocado Green

Die Schweizer Freeride-Marke Penguin Clothing hat auch für die nächste Saison wieder hochfunktionelle Outerwear parat. Eines der Highlights ist die 3 Layer Trizar® Shell Jacket. Sie verfügt über eine 20.000er Wassersäule und eine Atmungsaktivität von 23.000 mg/24 h/qm. Die bequeme Passform lässt ausreichend Bewegungsfreiheit, die YKK-Reißverschlüsse sind wasserdicht, der Schneefang abnehmbar und mit Hose-Jacke-Verbindungsschlaufen ausgestattet. Und die Lycra-Bündchen an den Ärmeln sorgen dafür, dass kein Schnee hineingeraten kann, wenn du durch hüfthohen Powder tauchst. Passend zur Jacke gibt es die Men 3 Layer Trizar® Shell Bib/Pant, die über die gleichen, hohe technischen Eigenschaften wie die Jacke verfügt.

>> Zu den Hardware-Highlights geht's hier lang.

© Primesports.de