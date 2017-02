ISPO 2017, Sonntag: Boards, Boots & Bindings

Felix Schäfer -

Die ISPO München ist wieder in vollem Gange und natürlich sind wir vor Ort, um euch jetzt schon einige der Highlights der kommenden Saison zu zeigen. Am Eröffnungs-Tag haben wir uns auf das konzentriert, was direkt um uns herum passiert ist, und das war zu einem großen Teil Hardware. Da heute noch alle recht entspannt, frisch und munter aussahen, haben wir die Gelegenheit genutzt und uns einige der Highlights bei Boards, Boots & Bindungen zeigen lassen.

Hardware Part 1

Arbor Snowboards

Arbor Sin Nombre

Das Sin Nombre von Arbor ist ein Twin Tip mit Camber für den Cross-Terrain-Einsatz. Der Fish-Shape an Nose und Tail lassen das Brett auch im Powder leicht aufschwimmen. Geeignet für alle, die nach einem Freestyle-Board suchen, das sowohl im Park als auch abseits der Pisten funktioniert.

Arbor Sin Nombre: Twin Tip Camber

Längen: 154, 157, 160

Sintered Base

Verkreuzte Carbon-Stringer, die von den jeweils entgegengesetzten Kontaktpunkten durch das Brett laufen

Arbor Relapse, Westmark Rocker, Clovis Womens, Ethos, Poparazzi

Relapse Westmark Rocker Clovis Womens Ethos Poparazzi 150, 153, 155, 158, 155 MW 149, 152, 155, 158, 154, 157 MW, 160 MW 149, 152 138, 141, 144, 147, 150, 153 138, 141, 144, 147, 150, 153 True Twin True Twin Non-symmetrical Twin Women-Specific Mountain Twin Women-Specific Mountain Twin Classic Camber als Camber wie auch als Rocker erhältlich Camber System Rocker Rocker Flex: 5/10 Flex: 6/10 Flex: 6/10 Flex: 3/10 Flex: 4/10

Arbor Terrapin

Das Terrapin verlangt nach Tiefschnee. Solche Tage, an denen dir ein Spray die Luft zum Atmen nimmt. Der direktionale Rocker mit massivem Setback gibt dir ein surfy Feeling, wenn du Turn um Turn der Glückseligkeit entgegenfloatest.

Längen: 145

Sintered Base

Flex: 9/10

Arbor Cypress

Die Cypress richtet sich vorzugsweise an Freerider, die nach einer robusten Bindung suchen, die genügend Support bietet, ohne dabei einzuengen. Die X-Drive Baseplate wird duch Fiberglass verstärkt: so wird die Bindung leichter, steifer und bietet mehr seitlichen Halt.

Größen: S/M, M/L, L/XL

EVA-Fußbett

2x4 Universal Minidisc

Capita

Capita The Navigator, Neo Slasher

The Navigator Neo Slasher All-Mountain/Powder All-Mountain/Powder Powder Profile: Aufgebogene Nose und Tail für mehr Auftrieb, Reverse Camber im vorderen Bereich bis zur Bindung, Zero Camber zwischen den Bindungen bis zum Tail Mountain Split Profile: Aufgebogene Nose und Tail für mehr Auftrieb, Reverse Camber im vorderen Bereich bis zur Bindung, Positive Camber zwischen den Bindungen bis zum Tail Flex: 6/10 Flex: 7/10 Längen: 147, 151, 158, 161, 164 Längen: 154, 158, 161, 164 *ideal kompatibel mit Union's Expedition-Bindings

Spring Break Twin, Mini Tree Hunter, Powder Pill, Tree Hunter, Catamaran, Night Hawk

"Seit dem Beginn von Spring Break war es unsere Philosophie, modernes Snowboarden auf seine fundementalsten Wurzeln zu dekonstruieren und die Schönheit in jedem einfachen Turn zu finden. Dabei erforschen wir auch die Kreativität, wie wir beim Shapen und Designen unserer Bretter finden. [...] Ich hoffe, euch gefällt unser neues Angebot an wirklich einzigartigen Tools, die euch grenzenlose Freiheit bringen. See ya in deep paradise!" - Corey Smith, Spring Break Snowboards

Spring Break Slush Slasher: 143, 147, 151

Deeluxe

Deeluxe: Footloose

Der Footloose ist der erste Boot, der speziell fürs Noboarden designt wurde. Bei dieser Form des Snowsurfens brauchst du absolute Bewegungsfreiheit, weshalb Schnitt und Konstruktion von Surf Booties inspiriert sind.

- Surf Bootie-Konstruktion mit Neopreneinsätzen

- wasserdicht, griffige Sohle und flexibel

Deeluxe: IDxHC und IDxHC Boa Focus

Den IDxHC gibt es als „normale“ Variante mit einem Flex zwischen 8 und 9. Er ist mit einem Powerstrap und D-Lug-Außensohle ausgestattet, die über eine Slytech One-Dämpfung an der Ferse versehen ist.

Wem das noch nicht ausreicht und wer noch härter carven will - genau dafür ist der IDxHC Boa Focus nämlich ideal geeignet, der greift zur Boa-Variante mit einem bombenfesten 10er Flex. Die extra steife Außenkonstruktion sorgt für direkte Kraftübertragung, während der Innenschuh komfortabel bleibt.

FIX Binding

FIX: The Highlux, Promodel Chris Bradshaw

"The Highlux" ist der neueste Zuwachs in der FIX-Family. Das flügelförmige Highback versorgt dich mit noch mehr Halt. Werkzeugfreie Einstellung, Alu-Schnallen, EVA-Fußbett und Memory-Gel im Ankle-Strap für langanhaltenden Komfort und Support sprechen für sich.

Das Promodel von Chris Bradshaw ist genau auf seine Ansprüche ausgerichtet und wird auch euch beim nächsten Ausflug in den Park zur Seite stehen. Alle Features der Highlux, aber mit einem extrudierten Alu-Heelup. Kraft, geringes Gewicht und Dämpfung werden auch euch weiterbringen.

Jones Snowboards

Jones Snowboards: Dream Catcher, Dream Catcher Split

Jeremys Ansatz beim Dream Catcher war es, den Frauen ein Board zu bieten, die ein zweites, verspielteres Board in ihrem Quiver haben wollten oder für die Fahrerinnen, für die etwa ein Hovercraft schlicht zu anspruchsvoll ist. Die Kombination aus Rocker in Nose und Tail und dem Camber zwischen den Bindungen gibt dem Brett genau diese Verspieltheit. Und wer dieses Feeling noch weiter ins Backcountry mitnehmen möchte, für den gibt es das Dream Catcher auch als Split-Variante.

Längen: 148, 151, 154

Flex: 6/10

Directional Shape

Blunt Nose

Jones Snowboards: Mind Expander, Solution

Das "Mind Expander" ist zum Shredden gemacht. Jeremy mag es laut eigener Aussage nicht, wenn ein Brett als für jeden geeignet bezeichnet wird, doch in diesem Falle kann er es nicht besser ausdrücken. Ein Board, mit dem sowohl Einsteiger wie erfahrene Snowboarder eine Menge Spaß haben und den Berg wieder neu entdecken können. Wie auch schon der "Storm Chaser" stammt der Shape des "Mind Expanders" aus der Zusammenarbeit Jeremys mit dem Surfboard-Shaper Chris Chritenson. Das Ergebnis ist ein Brett mit den Freeride-Eigenschaften des "Flagship" und der Verspieltheit des "Mountain Twin". Längen: 150, 154, 158 Directional Shape Flex: 6/10 Blunt Nose Das "Solution" ist noch immer das meistverkaufteste Splitboard auf dem Markt. Es ist auf Backcountry getrimmt und fühlt sich auch nur hier wohl. Die Blunt Nose und das direktionale Rocker-Profil sorgen für Auftrieb und Speed, und dank Mellow Magne-traction an den Kanten bleibst du auch auf Hardpack in deiner Spur eingelockt. Neu ab nächstem Winter ist, dass das "Solution" für zusätzlichen Pop und Response mit Carbon-Stringern ausgestattet wurde. Längen: 154, 158, 159 W, 161, 162 W, 164, 165 W, 166, 169 W Flex: 8/10 Directional Shape Progressive Sidecut

