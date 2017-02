Jeremy Jones & O’Neill Tutorial – Der Abend davor

Felix Schäfer -

Jeremy Jones hat gemeinsam mit O'Neill eine Video-Tutorial-Serie erstellt, in der er euch seine wichtigsten Tipps für den nächsten Ausflug ins Backcountry gibt. Heute: der Abend davor. Nachdem ihr in den ersten beiden Tutorials von Jeremy Jones gehört habt, auf was ihr bei eurer Ausrüstung achten solltet und auf was es beim Umgang mit eurem LVS-Gerät ankommt, gibt er euch im heutigen Video einige Ratschläge, was ihr am Abend vor dem Start ins Backcountry beachten solltet. Wir haben heute bessere Informations-Möglichkeiten denn je, und diese Möglichkeiten sollten auch genutzt werden. Das Internet ist schließlich nicht nur für Fake News gut. Wenn man weiß, wo man suchen muss, bekommt man auch die richtigen Infos.

Jeremy Jones: Der Abend davor

Ihr braucht Tipps, was ihr in euren Rucksack packen sollt? Oder zum Umgang mit eurem LVS-Gerät?

© Primesports.de