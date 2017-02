Jeremy Jones & O’Neill Tutorial – Im Backcountry bewegen

Felix Schäfer -

Jeremy Jones hat gemeinsam mit O'Neill eine Video-Tutorial-Serie erstellt, in der er euch seine wichtigsten Tipps für den nächsten Ausflug ins Backcountry gibt. Heute: im Backcountry bewegen. Jeremy Jones hat euch gezeigt, was ihr in eurem Rucksack dabei haben solltet, worauf es beim Training mit eurem LVS-Gerät ankommt und über was ihr euch am Abend davor informieren solltet. Im vierten und letzten Video dieser Tutorial-Reihe, die er mit O'Neill produziert hat, gibt er euch nun noch eine Tipps, wenn ihr draußen unterwegs seid. Denn die ganze Vorbereitung dient ja nur dem einen Zweck: rausgehen, sicher sein und so viel Spaß wie möglich zu haben.

Jeremy Jones: Im Backcountry bewegen

Diese Tutorials geben euch ein einige wichtige Tipps an die Hand, aber natürlich ist auch klar, dass es nicht ausreicht, ein paar Minuten Film anzuschauen, um bestmöglich vorbereitet zu sein. Nehmt Jeremys Tutorials als Inspiration, euch weiter mit der Materie zu beschäftigen, Lawinen-Camps zu besuchen oder euch auf sonstige Art und Weise weiterzubilden.

