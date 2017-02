Jeremy Jones & O’Neill Tutorial – LVS-Gerät

Felix Schäfer -

Jeremy Jones hat gemeinsam mit O'Neill eine Video-Tutorial-Serie erstellt, in der er euch seine wichtigsten Tipps für den nächsten Ausflug ins Backcountry gibt. Heute: das LVS-Gerät. In seinem ersten Tutorial hat euch Jeremy Jones gezeigt, was er alles in seinen Rucksack packt, wenn er sich ins Backcountry aufmacht. Nun da ihr die richtige Ausrüstung dabei habt, kommt es darauf an, dass ihr auch wisst, wie man damit umgeht. Dabei gilt: üben, üben, üben. Denn auch wenn das LVS-Gerät ein unersetzliches Tool bei der Suche nach einem Verschütteten ist, so kann es doch nur so gut sein, wie der, der es bedient. Wir hoffen natürlich, dass ihr niemals den Ernstfall erleben müsst, doch sollte es einmal passieren, solltet ihr so gut vorbereitet wie möglich sein. Und wenn ihr bereit seid, mit Jeremy selbst loszuziehen, nehmt am besten gleich am Gewinnspiel von O'Neill teil!

Jeremy Jones: LVS-Gerät

Jeremy schnappt sich seine Tochter und gibt euch einige wichtige Tipps für den richtigen Umgang mit dem LVS-Gerät. Glücklicherweise muss er zum Üben nicht weit fahren, sondern kann in den tief verschneiten Garten seines Hauses in Lake Tahoe gehen.

Ihr wollt mehr wissen?

