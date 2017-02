Livingroom Banked Slalom 2017 Hochkönig

Felix Schäfer -

In diesem Jahr findet bereits der dritte Livingroom Banked Slalom in Hochkeil am Fuße des mächtigen Hochkönigs statt. Sichert euch schnell noch einen Startplatz! Banked Slaloms sind eine der ursprünglichsten Formen der Snowboard-Contests und sind mit fest mit unserem Sport verbunden. Nach der großen Beliebtheit der Anfangsjahre sind die Banked Slaloms einige Jahre ein wenig in Vergessenheit geraten, umso schöner ist es zu sehen, dass sie in den letzten Jahren eine Renaissance feiern. Überall auf der Welt werden die Rennen durch die Steilkurven wieder veranstaltet und finden großen Anklang. Denn im Gegensatz zu den Slopestyle- und Halfpipe-Contests steht bei diesen Contests vor allem der Spaß am Fahren und das Zusammenkommen der Szene im Vordergrund. Natürlich will jeder auch eine gute Zeit fahren, doch das Ganze findet ohne Verbissenheit statt, denn gewonnen hat am Ende eigentlich jeder.

Wer Banked Slaloms fahren will, braucht nichts weiter als ein gut gewachstes Brett und Spaß am Fahren

Livingroom Banked Slalom 2017

Genau das hat auch die LIVINGROOM-Crew um Peter Radacher im Sinn, wenn sie vom 17. bis 19. Februar 2017 zum Banked Slalom nach Hochkeil einladen. Schon im letzten Jahr hat ihr Event die Aufmerksamkeit einiger großer Namen auf sich ziehen können, darunter Nicola Thost, Stefan Gimpl und sogar Jeff Brushie hat das Pokerspielen sein lassen und sich auf den Weg nach Österreich gemacht.

Jeder kann mitfahren. Die Voranmeldung zum Rennen kostet 20,- Euro für Erwachsene, 10,- Euro für Kids bis 15 Jahre (ohne Liftkarte). Das Wochenendpaket mit zwei Übernachtungen und Halbpension, Event-Teilnahme und 2-Tages-Liftticket kostet 169,- Euro für Erwachsene. Für die jüngeren ist es natürlich günstiger. Die Registrierung schließt am Samstag um 10 Uhr, das Rennen beginnt um 11 Uhr.

Neben dem Rennen gibt es kostenloses Testmaterial der Event-Partner Amplid und Sachpreise von Deeluxe Boots, SP Gadgets, Horsefeathers, Out Of Goggles, Amplid und goodboards zu gewinnen.

Wenn ihr Lust auf ein unvergessliches Wochenende mit vielen Gleichgesinnten habt, dann checkt schnell auf Facebook oder auf www.livingroom-hochkoenig.at und sichert euch einen der limitierten Startplätze!

