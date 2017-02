Mario Wanger auf Arbor Snowboards

Felix Schäfer -

Für Mario Wanger läuft es gerade ziemlich gut: Der Zillertaler hat mit Arbor Snowboards einen neuen Sponsor gefunden, der ihn ab sofort bei seinen Projekten unterstützt. Glückwunsch!Der Start in die Saison verlief ein wenig holprig für den Österreicher, 686 beendete die Zusammenarbeit zu einem Zeitpunkt, wo es schwer ist, neue Sponsoren zu finden. Doch dann hat er gezeigt, dass es funktioniert, wenn man sich reinhängt und hat zuerst mit Bonfire einen neuen Outerwear-Sponsor gefunden und nun mit Arbor einen neuen Board-Sponsor. Es sieht also alles danach aus, dass wir auch in Zukunft mit mehr "Boyz'n Toyz"-Projekten rechnen können. Stoked!

Wir sind gespannt, welche Projekte aus der Zusammenarbeit mit Arbor in den kommenden Jahren entstehen

