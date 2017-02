Marmot Highlights Winter 2017/2018

Jörg Angeli -

Für Winter 2017 bringt Marmot wieder einige technische Highlights und Innovationen auf den Markt. Hier bekommt ihr einen Überblick zu den wichtigsten neuen Produkten.

Foto: David Carlier

Details sowie Bilder zu den jeweiligen Produktneuheiten inklusive Preisen findet ihr auf den folgenden Seiten.

Besonders hervorzuheben ist für den kommenden Winter die neue Marmot 3MTM Thinsulate Featherless Isolierung. Diese neuartige synthetische Isolierung weist alle Eigenschaften einer 700 Fill Power Daue auf – sowohl hinsichtlich Wärmeleistung und Gewicht als auch bei Loft und Packmaß. Zusätzliche Vorteile sind eine bessere Wärmeleistung bei Nässe, leichte Waschbarkeit, hohe Formstabilität sowie der Verzicht auf tierische Daune. In Marmots Winter 2017 Kollektion ist die neue Featherless-Isolierung in mehreren Produktkategorien vertreten.

Zuverlässige Ausrüstung für unbeschwerte Abenteuer – dafür steht Marmots bewährte Snowsports-Kategorie. Die Winter 2017 Kollektion enthält Neuheiten und Ergänzungen in den Bereichen Alpine Snowsports, Freeride und Kids. Dabei bestimmen durchdachte Produkttechnologien, funktionelle Designs und eine abgestimmte Farbgebung die Kollektion. Im Bereich Alpine Snowsports überzeugt die Neuauflage des Spire-Klassikers, die Spire Bib, mit gewohnt wasser- und winddichter Gore-Tex Pro Technologie.

Außerdem wird die eigene NanoProTM 3-Lagen Kollektion mit der Dreamweaver Jacket um ein robustes Stretch-Modell erweitert. Für Freeride-Ladies bringt Marmot mit der Wm’s Sublime Jacket und der Wm’s Amora Pant erstmals eine Freeride-Kombi mit der eigenen NanoProTM 3-Lagen Technologie und Recco Reflektor auf den Markt. Auch die mit Primaloft Gold isolierte Toaster Capri geht speziell auf die Bedürfnisse von Frauen ein.

Foto: CHristian Weiermann

Nicht zuletzt baut Marmot seine Kids Snowsports Kollektion für die kleinen Schneesportfreunde mit einigen bunten und funktionellen Styles wie der Boy’s Thunder Jacket aus und setzt auch hier auf Funktionalität und höchste Qualität.

Deutlich erweitert wird zudem der Bereich Sportswear mit besonderem Fokus auf Marmots Forge Flannel Hemden. Die Forge Flannel Technologie ermöglicht die Herstellung besonders warmer, komfortabler und langlebiger Flanellhemden, die sowohl beim Sport, als auch im Alltag gut aussehen.

Foto: Gabe Rogel

Ebenso greift Marmot bei allen anderen Styles der Sportswear Kollektion auf sein umfassendes Technologie-Knowhow zurück, um funktionelle und komfortable Styles für jeden Tag zu entwickeln. So überzeugen unter anderem das Glen Eden Hoody wie auch das Wm’s Tashi Hoody durch besonders weiche und schnell trocknende Materialen für geringen Wärmeverlust und einen exzellenten Tragekomfort.

Marmot Featherless Isolierung

Featherless Component Jacket / Women’s Featherless Component Jacket

Mit der Featherless Component Jacket ist man im Handumdrehen für jedes Wetter richtig angezogen. Die etwas länger geschnittene Außenjacke aus wasserdichtem und atmungsaktivem 2-Lagen MemBrain schützt perfekt vor den Elementen und verfügt über nützliche Taschenlösungen. Highlight der Jacke ist die herausnehmbare Innenjacke mit Marmot Featherless Isolierung. Diese synthetische Isolierung steht dem Loft und der Wärmeleistung einer 700 Fill Power Daune in nichts nach und hält darüber hinaus auch bei Nässe zuverlässig warm. Zusammengezippt trotzt man mit der Featherless Componoent Jacke den widrigsten Witterungsbedingungen.

Materialien: Gore-Tex Products with Paclite Technology 100% Polyester 3.0 oz/yd.

UVP: 350 €

Featherless Hoody / Women’s Marmot Featherless Hoody

Die Marmot Featherless Linie, zu der auch das Marmot Featherless Hoody gehört, stellt eine Revolution in der Kunstfaserisolierung dar. Diese brandneue synthetische Isolierung steht dem Loft und der Wärmeleistung einer 700 Fill Power Daune in nichts nach. Darüber hinaus hält die Isolierung bei Nässe zuverlässiger warm und ist pflegeleichter als Daune. Kleine Details wie ein elastischer Bund an Ärmeln und Kapuze runden das Design der Jacke ab; sie kann besonders klein in der eigenen Innentasche verpackt werden.

Materialien: 100% Nylon Double Mini Rip 1.0 oz/yd

Insulation: 3MTM ThinsulateTM Featherless Insulation

UVP: 200€

Yorktown Featherless Jacket

Die Yorktown Featherless Jacket ist eine voll ausgestattete Winterjacke, die sich in einem sportlich-eleganten Look präsentiert und damit ideal für City und Office geeignet ist.

Das MemBrain Außenmaterial und die 100% getapten Nähte schützen vor Nässe, die Marmot Featherless Kunstfaserisolierung hält warm wie Daune und lässt sich kinderleicht waschen. Die Kapuze kann bei Bedarf abgenommen werden, die zahlreichen Taschen bieten ausreichend Platz für Extras.

Materialien: Membrain® 2L 70% Nylon, 30% Cotton Twill 4.6 oz/yd

UVP: 400€

Women’s Georgina Featherless Jacket

Mit der Georgina Featherless Jacket ist ein hipper und stilsicherer Auftritt garantiert! Die innovative Marmot Featherless Kunstfaserfüllung hält warm wie Daune und verzichtet dabei komplett auf tierische Isolationsmaterialien, die mit Kunstpelz besetzte Kapuze wärmt zusätzlich. Zudem wappnen das MemBrain Außenmaterial und die 100% getapten Nähte gegen Regen und Schnee und machen die Jacke komplett wasserdicht. Das Fleece-Innenfutter an Ärmeln und Taschen sorgt für einen hohen Tragekomfort.

Materialien: Membrain® 2L 65% Nylon, 35% Polyester Herringbone Mélange 5.5 oz/yd

UVP: 350€

Alpine

Dreamweaver Jacket / Women’s Dreamweaver Jacket

Komfortabel, Robust, Preiswert. Das ist die neue Dreamweaver Jacket für Damen und Herren. Die Jacke aus dem wasserdichten und atmungsaktiven Marmot NanoProTM 3-Lagen Material zeichnet sich besonders durch den hohen Stretch-Anteil und das robuste Nylon Außenmaterial aus und verfügt über 100% getapte Nähte. Spezielle Features wie Pack-Pockets, ein Zwei- Wege Reißverschluss und die helmkompatible und perfekt anpassbare Kapuze bieten zusätzlichen Komfort. In Summe eine voll ausgestattete, technische 3-Lagen Jacke für das ganze Jahr.

Materialien: NanoProTM 3L 100% Nylon Plain Weave Stretch 4.1 oz/yd

UVP: 380€

Novus Hoody / Wm’s Novus Hoody

Aktive Performance auf höchstem Niveau: Das brandneue Novus Hoody für Damen und Herren bietet perfekte Isolation und gleichzeitig optimales Feuchtigkeitsmanagement bei allen ausdauernden Wintersportaktivitäten. Die leichte und stretchige 40 Gramm thermal r Kunstfaserisolierung mit AirExchange-Technologie sorgt für perfekten Wasserdampfdurchlass und hervorragende Thermoregulierung. Durch ihren sportlichen Schnitt kann die Jacke sowohl als Außenjacke wie auch als Midlayer getragen werden.

Materialien: 100% Nylon Ripstop Stretch 1.7 oz/yd

UVP: 200€

Spire Bib / Women’s Spire Bib

Ein Marmot Klassiker im neuen Look. Die Marmot Spire Pant aus zuverlässig wasser- und winddichtem Gore-Tex 3-Lagen Material legt nach und ist jetzt als Bib mit besonders hohem Hosenbund verfügbar. Durchdachte Details wie der durchgängige und wasserdichte Seitenreißverschluss, die integrierten Gamaschen und die abnehmbaren Hosenträger sind nur einige Highlights dieser Shell-Hose. Die neue Passform sorgt für einen perfekten Sitz der Hose, sowohl auf der Piste als auch im Backcountry.

Materialien: GORE-TEX Products 3L 100% Polyester 4.9 oz/yd

UVP: 350€

Zuverlässige Ausrüstung für unbeschwerte Abenteuer – dafür steht Marmots bewährte Snowsports-Kategorie. Für Freeride-Ladies bringt Marmot mit der Wm’s Sublime Jacket und der Wm’s Amora Pant erstmals eine Freeride-Kombi mit der eigenen NanoProTM 3-Lagen Technologie und Recco Reflektor auf den Markt. Auch die mit Primaloft Gold isolierte Toaster Capri geht speziell auf die Bedürfnisse von Frauen ein.

Freerider Jacket & Pant

Die Freerider Kombi zählt zu Marmots bewährten Klassikern und begeistert Winter für Winter alle Powder-Fans. Das zweilagige Gore-Tex® Performance Shell Obermaterial hält Wind und Wasser ab und bleibt auch bei hartem Einsatz im alpinen Gelände äußerst strapazierfähig. Die Jacke verfügt über einen herausnehmbaren Schneefang, in den zahlreichen Taschen können Skibrille, Karte, Mütze und weitere Extras sicher verstaut werden.

Die Belüftungsöffnungen der Hose sorgen beim Aufstieg zur nächsten Freeride-Abfahrt für die nötige Abkühlung, die integrierten Gamaschen, die vorgeformte Kniepartie sowie die Knöchelreißverschlüsse garantieren optimalen Tragekomfort.

Materialien: Gore-Tex Products 2L 100% Nylon 4.7 oz/yd

UVP: 480€ (Jacket), 400€ (Pant)

Snowsports Freeride

Women’s Sublime Jacket

Diese technische Shell-Jacke aus wasserdichtem und atmungsaktivem NanoProTM 3-Lagen Außenmaterial besticht durch stylische Farben und bietet mit 73,7 cm eine längere Rückenpartie, was Spaß im Powder garantiert. Die Women’s Sublime Jacket verfügt über einen integrierten Recco-Reflektor, eine helmkompatible Kapuze, PitZips unter den Armen, PackPocket Taschen sowie einen herausnehmbaren Schneefang. Wichtige Extras können in den zahlreichen durchdachten Taschen verstaut werden.

Materialien: NanoProTM 3L 100% Nylon Oxford Stretch 5.7 oz/yd

UVP: 450€

Women’s Amora Pant

Für alle Outdoor-Sportlerinnen mit einer Leidenschaft für tiefe Powder- Abfahrten ist die Amora Pant genau die richtige Wahl. Die technische Hose aus wasserdichtem und atmungsaktivem NanoProTM 3-Lagen Material mit 100% getapten Nähten und Recco-Reflektor überzeugt durch das leicht stretchige Außenmaterial und somit einem perfekten Sitz. Details wie die Belüftungsöffnungen am Oberschenkel, eine Anpassungsmöglichkeit an der Hüfte, innenliegende Gamaschen, ein Kantenschutz an der Knöchel-Innenseite sowie viele nützliche Taschen lassen keine Wünsche für intensive Tage im Schnee offen.

Materialien: NanoProTM 3L 100% Nylon Oxford Stretch 5.7 oz/yd

UVP: 380€

Women’s Electra Hoody

Das Electra Hoody für Damen ist eine perfekte Midlayer Jacke für zusätzliche Wäre bei allen winterlichen Aktivitäten. Die äußerst leichte und hochwertige 700 FP Daune mit Down Defender gegen Nässe wärmt zuverlässig, die versetzt angebrachten Daunenkammern verhindern ein Verrutschen der Füllung. Durch den sportlichen Schnitt und die modischen Farben kann die Jacke auch für sich als dünne Außenjacke getragen werden.

Materialien: 100% Nylon Plain Weave 1.3 oz/yd

UVP: 190€

Women’s Toaster Capri

Darauf haben alle Ladies gewartet: die Extra-Portion Wärme für Powder- Abfahrten, Winterspaziergänge oder den Hüttenabend. Kein Problem mit der neuen Women’s Toaster Capri. Gesäß- und Oberschenkelpartie sind mit besonders warmer Primaloft Gold Isolierung gefüttert, das weiche und stretchige Material der Hose sorgt für ein sehr komfortables Tragegefühl. All das verpackt in einem coolen Look und femininen Farben machen die Toaster Capri zum Must-Have des Winters.

Materialien: 100% Polyester Mini Ripstop DWR 1.6 oz/yd / 79% Recycled Poyester, 21% Black Elastane Jersey Stretch 7.0 oz/yd

UVP: 90€

Snowsports Kids (Boys)

Zuverlässige Ausrüstung für unbeschwerte Abenteuer – dafür steht Marmots bewährte Snowsports-Kategorie. Insbesondere Kinder testen unsere Kollektion rund um die Uhr auf Leib und Seele. Marmots Kids Snowsports Kollektion ist daher aus hochwertigen und robusten Materialien hergestellt und stellt sicher, dass die Kleidung länger hält als sie dem Kind passt – und das, obwohl die Skihosen durch eine intelligente Konstruktion „mitwachsen“. Das ist in jeder Hinsicht nachhaltig.

Boy’s Thunder Jacket

Volle Powder-Action ist mit der coolen Thunder Jacket angesagt! Das MemBrain® Außenmaterial schützt vor Nässe, die hochwertige thermal r Kunstfaserisolierung spendet wohlige Wärme. Zusätzliche Extras sind die vielen Taschenlösungen, wie z.B. für den Skipass am Ärmel.

Materialien: MemBrain® 2L 100% Polyester Stretch Plain Weave 5.0 oz/yd

UVP: 160€

Boy’s Burnout Pant

Damit kommen auch Nachwuchs-Freerider ganz groß raus! Die Boy’s Burnout Pant ist aus hochwertigen Materialien in gewohnter Marmot Qualität gefertigt. Dabei schützt das MemBrain Außenmaterial

vor Nässe und Schnee, die thermal r Kunstfaserisolierung hält zuverlässig warm. Außerdem runden funktionelle Details wie der Kantenschutz am Innenknöchel und die coolen Farben den hippen Look der Hose ab.

Materialien: MemBrain 2L 100% Polyester Stretch Plain Weave 5.0 oz/yd

UVP: 120€

Boy’s Tullus Jacket

Die Boy’s Tullus Jacket ist die perfekte Dauenjacke für Schule

und Sport. Gefüllt mit RDS-zerti zierter 600 Fill Power Daune mit Down Defender gegen Nässe hält sie zuverlässig warm, egal ob als Außenjacke oder Midlayer. Zudem kann die Jacke perfekt verpackt in der eigenen Zip-Tasche immer und überall als platzsparende Wärmereserve mitgenommen werden.

Materialien: 100% Polyester Ripstop DWR 1.5 oz/yd

UVP: 100€

Kids Hermann Hat

Der Hermann Hat kommt mit seinem klassischen Streifen-Look perfekt an und spendet mit seinem weichen Fleece-Innenfutter auch an eisigen Tagen wohlige Wärme. Die schönen Farben werden alle kleinen Wintersportler begeistern.

Materialien: 100% Acrylic

UVP: 35€

Snowsports Kids (Girls)

Girl’s Elise Jacket

Cooler Look für Schnee-Liebhaberinnen! Die Girl‘s Elise Jacket ist eine vielseitige Wintersportjacke, die mit ihrem MemBrain®- Material vor Regen und Schnee schützt. Die hochwertige thermal r Kunstfaserisolierung hält die Kälte ab, der Schneefang schützt vor eindringendem Schnee. Mit Ärmeltasche für den Skipass.

Materialien: MemBrain® 2L 100% Polyester Stretch Plain Weave 5.0 oz/yd

UVP: 160€

Girl’s Freerider Pant

Die Girls Freerider Pant ist wasserdicht und atmungsaktiv und spendet mit ihrer thermal r Kunstfaserisolierung wohlige Wärme. Die Hose verfügt über eine vorgeformte Kniepartie, integrierte Gamaschen sowie einen Cordura Kantenschutz.

Materialien: MemBrain® 100% Polyester Twill 3.6 oz/yd

UVP: 120€

Girl’s Aruna Jacket

Die Girl’s Aruna Jacket ist die perfekte Allround-Dauenjacke für den Winter. Gefüllt mit RDS-zerti zierter 600 Fill Power Daune mit Down Defender gegen Nässe hält sie zuverlässig warm, egal ob als Außenjacke oder Midlayer. Zudem kann die Jacke perfekt verpackt in der eigenen Zip-Tasche immer und überall als platzsparende Wärmereserve mit in der Tasche sein.

Materialien: 100% Polyester Ripstop DWR 1.5 oz/yd

UVP: 100€

Kids Emil Hat

Der Kids Emil hat bringt einen bunten und fröhlichen Farbtupfer in die grauen Wintertage und hält durch das kuschelige Fleece-Innenfutter wohlig warm.

Materialien: 50% Wool, 50% Polyacryl, Thermolite®

UVP: 30€

Forge Flannel

Wir beweisen, dass ein technisches Flanellhemd sowohl stylisch als auch funktionell sein kann! Die Forge Flannel Technologie macht unsere Flanellhemden zu passenden Begleitern fürs Gelände, für einen Skiausflug in die Berge sowie für den Abend in der Bar mit Freunden.

Isoliert bis zu 30% besser als andere Flanell-Materialien

Trocknet doppelt so schnell wie Baumwoll-Stoffe

Foto: Christian Weiermann

Bodega Flannel LS

Probiere das Bodega Flanellhemd und Du wirst kein anderes Hemd mehr tragen wollen! Durch Marmots einzigartiges Forge Flannel-Material mit Coolmax Technologie für ein optimales Feuchtigkeitsmanagement wird das Bodega zum gemütlichsten Hemd aller Zeiten. Mit seinem hippen Karolook in lässigen Farben kann das Hemd für jeden Anlass getragen werden – vom Flannel Friday im Büro bis hin zum Bar-Abend mit den Kumpels.

Materialien: 57% Cotton, 43% Coolmax® Twill Flannel 4.1 oz/yd

UVP: 70€

Women’s Taylor Flannel LS

Das Women’s Taylor Flannel überzeugt mit einem lässigen Look und einer Menge funktionellem Tragekomfort. Marmots Forge-Flannel-Material mit Coolmax sorgt für ein optimales Feuchtigkeitsmanagement und damit mehr Wärme. Zudem liegt das Material durch das besondere Herstellungsverfahren extrem weich auf der Haut. Ein komfortables und stylisches Hemd für den legeren Geschäftstermin und die Freizeit.

Materialien: 57% Cotton, 43% Coolmax Twill Flannel 4.1 oz/yd

UVP: 70€

Sportswear & Forge Flannel

Glen Eden Hoody

Das Glen Eden Hoody mit seinem schlichten Kapuzen-Look steckt voller ausgeklügelter Technologien für ein Maximum an Tragekomfort. Das weiche Stretch-Material mit Coolmax® sorgt für ein optimales Feuchtigkeitsmanagement und trocknet besonders schnell, der Wollanteil im Gewebe spendet natürliche Wärme.

Materialien: 53% Coolmax®, 29% Polyester, 15% Wool, 3% Elastane Stretch Rib 7.6 oz/yd

UVP: 100€

Women’s Tashi Hoody

Weich, gemütlich, flauschig – das ist das Women’s Tashi Hoody. Das weiche und stretchige Material des Pullovers trocknet schnell und garantiert exzellenten Tragekomfort. Die modische Kapuze, der feminine Schnitt und die tollen Farben machen das Hoody zum neuen Lieblingsteil. Mit Känguru-Handwärmer-Tasche.

Materialien: 97% Polyester, 3% Elastane French Terry 10.0 oz/yd

UVP: 90€

