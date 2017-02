Neuzugang im C3 Project von Trek Bikes

Laurenz Utech -

Das C3 Project von Trek Bikes bekommt Zuwachs! Wer das ist und was die Jungs in 2017 vor haben, das erfährst du hier!

Das einmalige C3 Project von Trek Bikes sorgt immer wieder für unglaubliche Schlagzeilen. Die Stories rund um das Team, das von Mountainbike Legende Andrew Shandro gemanagt wird, sind immer wieder atemberaubend und kaum eine Woche vergeht, in der nicht eines der Mitglieder für Furore sorgt. Erst kürzlich stand zum Beispiel wieder Cam McCaul mit seinem Werbespot für VW im Rampenlicht.

Brett Rheeder fuhr dem Team 2016 einen Sieg beim Crankworx Slopestyle in Whistler ein! Der Neuzugang wurde Vierter.

Freeride-Kollektiv bekommt Zuwachs

Dem illustren Kreis von Brandon Semenuk, Brett Rheeder, Cam McCaul, Ryan Howard, und Tom Van Steenbergen darf nun der junge Schwede Emil Johansson beitreten. Mit einem starken vierten Platz beim letztjährigen Crankworx Slopestyle in Whistler, hat das junge Talent mehr als bewiesen, dass er des C3 Projects würdig ist.

Emil Johansson ist der Neuzugang im C3 Project. Wir sind gespannt, was der erst 17 Jahre alte Schwede reißen wird auf seinem Trek Ticket!

Emil stammt aus einem kleinen Städtchen namens Trollhattan, lebt nun aber in Falun. Der 17-jährige ist selbstbewusst und zuversichtlich, was die kommende Saison 2017 angeht. Er ist über die Maßen motiviert, sein bisherige Leistung noch zu steigern und mit einem so hochkarätigen Team am Start zu sein:

“Honestly, I am speechless to be on the same team as my favourite riders. It´s something I didn't think I could accomplish. One year ago, I didn't even have a FMB license and now I am here, riding for my dream bike sponsor! I couldn't be happier.”

- Emil Johansson

Folge Emil Johansson auf Instagram, um immer an ihm dran zu bleiben. Für Fotos, Stories und Video vom C3 Project, besuche regelmäßig die Website von Trek!

Bilder: Trek PR

© Primesports.de