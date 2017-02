News der Woche – 5

Stephan Bernhard -

Alle News, die für uns Surfer wichtig waren oder werden, auf einen Blick. Heute mit 100 Surfern auf einer Welle und dem Beweis, dass Laird Hamilton übermenschliche Kräfte hat.

Die größte Partywave aller Zeiten...

sollte in San Diego gesurft werden. Warum? Natürlich um ins Guinness Buch der Rekorde zu kommen. Leider hat es nicht geklappt. Denn nur 103 Surfer schafften es auf die selbe Welle. Das waren genau acht zu wenig, um den aktuellen Rekord von 110 Surfern zu knacken. Der wurde vor sechs Jahren in Südafrika aufgestellt.

[embed]https://vimeo.com/153312924

Das Leben eines Pro-Surfers ist nicht leicht

Zumindest für Menschen, die nicht gerne früh aufstehen. Deutlich wurde das, als der kalifornische Surfprofi Kolohe Andino bei einem Sponsorentermin Einblick in seinen Alltag gab. Da erzählte Kolohe, der es 2016 unter die Top 10 der Weltrangliste schaffte, nämlich von seinem täglichen Aufstehritual um 4 Uhr früh. "Da verbringe ich zuerst einige Zeit beim Training auf meinem Pilates Reformer, mache noch 20 Minuten mentales Training und gehe surfen", berichtete der US-Surfstar vor einer Schar Teenager. "Danach Workout mit meinem Coach und schließlich eine zweite Surfsession. Normalerweise schaffe ich es dann meine Auge gerade noch bis 19.30 Uhr offen zu halten, um noch eine Steak oder etwas Ähnliches zu essen. Und dann ist der Tag vorbei."

[embed]https://www.instagram.com/p/BPtOsPQAJK-/?taken-by=koloheandino22

Kolohe in Action. Um so zu surfen, muss man allerdings früh aufstehen, sehr früh.

Einem heimtückischen Angriff eines Surfboards...

ist der französische Pro Maxime Huscenot auf Hawaii zum Opfer gefallen. Er hat die fiese Attacke aber anscheinend ohne allzu großen Schade überstanden.

[embed]https://www.instagram.com/p/BP65Av-Af6f/?taken-by=maximehuscenot

Ein Foto, dessen Wahrheitsgehalt...

nicht zweifelsfrei geklärt ist. Gänsehaut erzeugt es dennoch.

Photoshop? Vielleicht!

Und ein Foto aus Bali, das leider wahr ist

Aufgenommen am Jimbaran Beach, der nicht weit von Kuta liegt.

Es gibt ein Problem mit Plastikmüll auf Bali. Das kann wohl niemand mehr leugnen.

Und zum Schluss...

der Beweis, dass Laird Hamilton wirklich ein Superhuman ist. Nicht nur, dass er schon die größten Wellen der Welt abgeritten oder von einer Insel Hawaiis zur nächsten gepaddelt ist. Nein, jetzt beweist Laird auch noch, dass er so etwas wie Kälte nur für ein Gerücht hält.

Laird in Flipflops im Schnee. Gesehen bei der Vorstellung der Dokumentation über sein Leben "Take Every Wave" bei einem Filmfestival.

