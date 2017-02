News der Woche – 6

Stephan Bernhard -

Das GoPro-Video des Jahres, Surfboards, die biegsam sind wie Gummi, und ein zweigeteilter Bodyboarder – das alles und noch viel mehr gibt es in unseren News der Woche.

könnte Ende Januar in Mavericks gefilmt worden sein. Aber entscheidet selbst.

[embed]https://www.instagram.com/p/BQWoinwhjs3/?taken-by=surfline

Und nun ein Blick in die Zukunft

Ist diese Vision pure Fantasie oder werden bald wirklich an manchen Surfspots Tickets ausgegeben? Wer weiß!

Ticketautomaten kennen wir alle. Doch eher von einem Behördengang und nicht vom Strand.

Dumm natürlich, wenn man schon wieder gehen muss, bevor die eigene Nummer aufgerufen wurde.

Und stürzen sollte man ebenfalls besser nicht. Aber auf der anderen Seite werden sich ganz neue Geschäftsmodelle im Lineup auftun: Ticket-Dealer zum Beispiel.

Gigantische Wellen brachen gestern...

in Nazaré. Tatsächlich wird schon gemunkelt, dass Rekorde gebrochen wurden. Doch mehr als ein paar Fotos vom Freitag in Portugal gibt es noch nicht.

Wellen mit Rekordhöhe? Vielleicht!

Überhaupt eine krasse Woche in Nazaré. Surfte dort doch erst am Mittwoch eine zarte Französin zu einem neuen Rekord (mehr dazu gibt es hier in der Prime-Surfing Friday Evening Wave).

Als Monstersturm Doris über Europa wehte...

gab es vor einer Woche in Marokko teils unwirklich erscheinende Surfbedingungen. Allerdings nur für Surfer, die schon einige Erfahrung in heftigen Bedingungen gesammelt haben. Einer, auf den das zutrifft, ist der italienische Superstar Leo Fioravanti. Denn viele Surfer hätten es aus diesem Tunnel in Safi nicht heraus geschafft. Tipp: Unbedingt Ton aufdrehen, die Locals geraten bei dem Anblick nämlich auch total aus dem Häuschen.

Noch ein Blick in die Zukunft

Diesmal geht es aber um die Boards, die wir vielleicht bald unter den Füßen haben werden. Denn möglicherweise werden die biegsam sein wie eine Gummimatte. Zumindest lässt der Entwurf eines Shapers diese Möglichkeit gar nicht so unwahrscheinlich erscheinen.

Auf den ersten Blick mag nur der Shape dieses Boards ungewöhnlich erscheinen. Doch das Tail ist kein normales Tail.

[embed]https://www.instagram.com/p/BQQv3-0gym7/?taken-by=ryanlovelace

Denn der Shaper Ryan Lovelace aus Santa Barbara in Kalifornien hat aus Kevlar- und Carbonfasern ein gummiartiges Flextail gebaut.

[embed]https://www.instagram.com/p/BQWE3CzAivq/?taken-by=ryanlovelace

Und so surft sich das Flextail. Laut Ryan eines der schnellsten Boards, das er je gesurft ist und ein Gefühl wie auf einem Snowboard in bodenlosem Powder.

Und zum Schluss...

ein Bodyboarder, der von einer Wellenlippe in zwei Teile gespalten wurde. Naja, zumindest fast...

[embed]https://www.instagram.com/p/BPdxPbYD5dx/?taken-by=damienmartin66

