Owen Wright is back! (Officially)

Owen Wright, eines der größten Talente des neuen Surfjahrhunderts, steht kurz vor seinem langersehnten Comeback auf Surfings größter Bühne in Newcastle, Australien.

Am kommenden Montag wird Owen Wright sein sportliches Comeback in Newcastle, Australien geben. Mehr als ein Jahr musste der talentierte Ozzie aussetzen, nachdem ihn eine schwere Kopfverletzung im Dezember 2015 in Pipeline dazu zwang, die letzte Saison komplett auszusetzen. Über das Jahr hinweg verstärkten sich Stimmen, Wright leide unter Folgeschäden und es wäre ungewiss, ob er jemals wieder ein Wettkampf-Jersey überziehen würde. Allen Skeptikern zum Trotz hat der großgewachsene Australier nun den Medizintest der World Surf League erfolgreich absolviert.

"The WSL is pleased to confirm that Owen Wright will return to competition at this year's QS6000 Maitland and Port Stephens Toyota Pro in Newcastle," so WSL Commissioner Kieren Perrow. "

Owen zählt nicht nur zu den wirklich vielversprechenden Talenten des Sports, sondern besitzt durch seine Athletik und Technik eine der besten Backhands on Tour und bewies in der Vergangenheit, dass er und ein World Title zusammengehören können.

Hier sein Perfect Heat in Fidschi:

https://www.youtube.com/watch?v=UWhz-yUjaIc

