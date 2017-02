Polygon UR Team ab sofort auf SR Suntour unterwegs

Laurenz Utech -

Das Polygon UR Team um Tracey und Mick Hannah wird ab sofort auf den Federelementen von SR Suntour unterwegs sein! Alle weiteren Infos und den Team Launch Edit findest du hier.

Das Downhill Worldcup Team um die Geschwister Tracey Hannah und Mick Hannah startet eine Zusammenarbeit mit dem Emporkömmling der Federungsindustrie. Auf beiden Seiten ist man stolz auf die Zusammenarbeit und zuversichtlich, dass die 2011 gelaunchte Rux Federgabel bereit ist, auf Weltcupebene zu punkten.

Das Polygon UR Team wird sich für 2017 mit SR Suntour zusammentun und deren Rux Federgabel im Downhill Worldcup fahren.

Zusammenarbeit zwischen SR Suntour und dem Polygon UR Team

Nachdem die Rux Federgabel im Jahr 2011 gelauncht wurde, haben die Suntour Pros wie Garret Buehler und James Doerfling dabei geholfen sie immer besser zu machen. Dies gipfelte dann letztlich mit einem Junior World Championship für Marine Cabirou in 2015 und einem ersten Platz bei der legendären Rampage für Kurt Sorge. Nun ist es am Team Polygon UR zu beweisen, dass SR Suntour auch auf die Podien des UCI Downhill Worldcups gehört.

SR Suntour Suspension - Getestet in Whistler

Gemeinsame Testsessions in Whistler oder in den Bailey Mountains in North Carolina haben bereits gezeigt, dass sowohl das Material als auch das Team perfekt aufeinander abgestimmt ist.

Das Team hat bereits intensiv getestet und ist begeistert vom neue Material.

"I'm excited to develop a new relationship with SR Suntour! So far the performance has been very impressive! It has a good balance between comfort and support and I love how tunable it is which means we can have a great setup on any course."

- Mick Hannah

Wir sind gespannt auf welche Positionen das Polygon UR Team auf der neuen Suspension springen wird!

Auch Micks Schwester Tracey ist bereit für die neue Zusammenarbeit und freut sich bereits sehr: "I am so excited to be partnering up with SR Suntour for the upcoming season. The fork is very comfortable, and from the first run I felt at home, I believe the partnership compliments my goals for this season and I can't wait to start racing."

Das richtige Set-Up zu finden ist auf dem obersten Level harte Arbeit.

Sr Suntour - Polygon UR - Team Launch

Weitere Informationen findest du auf der Website von SR Suntour!

