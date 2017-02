Redaktion -

Bald ist es wieder soweit: Chillige Sessions, fetter Park, good Vibes, good Times, free Beer, free BBQ und und und. Alle Infos zum Beers´N´Burger #20 im Snowpark Grasgehren.

Der Snowpark Grasgehren lädt zum 20. Mal zur legendären Beers´N´Burger Session ein. Am 18. Februar 2017 gibt es für alle motivierten Parkfreunde dank der Untersützung von Blue Tomato und Ride Snowboards hausgemachte Burger und herzhaftes Meckatzer.

Für das Event wird der Park in der kommenden Woche über die gesamte Länge von Lift III & IV aus- sowie das aktuelle Setup umgebaut. Es erwartet Euch also ein perfekt geshapter Park, ein free BBQ zur Mittagszeit und neuestes Testmaterial von Ride kann ebenfalls abgecheckt werden.

Zur Feier des Tages wird gegen 13 Uhr eine „Goodies for Tricks“ Session an der Parkbase eingeleitet. Wir sind auf jeden Fall schon mal gespannt, was das Grasgehren Team aus ihrem Obstacle Repertoire rausholt. Eins ist aber definitiv sicher: Es wird ein verdammt spaßiger und entspannter Tag werden!

Preview: Beers´N´Burger #20 - Snowpark Grasgehren

Alle weiteren Infos zum Park und zum Event findet ihr auf Facebook.

