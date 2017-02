Preview: Freerideprocamp im Pitztal mit Felix Wiemers und Roman Rohrmoser

Jörg Angeli -

Felix Wiemers und Roman Rohrmoser, zwei der erfahrensten Freeride Pros der Alpen, bieten euch die Möglich im März oder April mit ihnen ins Pitztaler Gelände zu starten und ein unterhaltsames Abendprogramm zu genießen. Was, ist wann und wo genau geboten?

Auf in eines der besten Freerideresorts der Alpen! Der Pitztaler Gletscher wartet mit perfekten Abfahrten sowie Tourenmöglichkeiten auf dich. Die hohe Lage des Resorts verspricht auch bis ins Frühjahr allerbeste Schneeverhältnisse. Zusammen mit den professionellen Freeridern Felix Wiemers und Roman Rohrmoser stehen unvergessliche Skitage auf dem Programm und jeder kann an seinem Level feilen.

Im Preis sind außerdem lokale Guides für die Sicherheit enthalten, so dass sich dem Thema Freeriding unter professioneller Anleitung gewidmet werden kann. Voraussetzung für das Camp sollte eine vernünftige Kondition und das sichere Beherrschen des Sportgeräts sein.

Tipps von den Pros

In den drei Skitagen soll es darum gehen möglichst viel im Gelände unterwegs zu sein und jeder soll sein persönliches Level dabei verbessern. Die beiden erfahrenen Freerider Felix Wiemers (erfolgreichster deutscher Teilnehmer auf der Freeride World Tour) und Roman Rohrmoser (in internationalen Skifilmproduktionen zu sehen) stehen dabei natürlich Rede und Antwort und können hilfreiche Tipps weitergeben.

Von technischen Feinheiten beim Fahren bis hin zur richtigen Linienwahl und dem Aspekt der Sicherheit am Berg soll den Teilnehmern ein runder Einblick in das professionelle Freeriden geboten werden. Das Freeriden selbst soll dabei im Vordergrund stehen. Daher nutzen wir die Möglichkeiten in der Nähe des Skigebiets, die sich durch Liftzugang sowie mit kurzen Hikes (max. 1 Stunde) erschließen, um möglichst viele Abfahrtsmeter zu schaffen! Und für ein unterhaltsames Abendprogramm am Samstag ist natürlich ebenso gesorgt... ;)

Termine

23.03.2017 - 26.03.2017

06.04.2017 - 09.04.2017

Leistungen

3 Übernachtungen im Hotel Sonnblick*** inkl. reichhaltiges und köstlichen 4-Gang Verwöhn-Menü mit Wahl des Hauptgerichtes (Täglich Salat- und Rohkostbuffet)

Kostenloses W-LAN und freie Benutzung des gemütlichen Freizeitbereichs „Zum Wasserstein“ mit Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine und großem Whirlpool

Kostenloser Skibustransfer zu den Liften in 2 km Entfernung

3 Tage Skipass sowie Bergführer in kleinen Gruppen

Absolute Schneesicherheit

Leihmaterial von K2 Skis und BCA Safety tools

> Die Reise wird nur mit eigener Anreise angeboten. Treffpunkt ist jeweils am Donnerstag um 18 Uhr im Hotel Sonnblick, A-6481 St. Leonhard

> Verantwortlich für Inhalte und Durchführung der Reise: Felix Wiemers & Roman Rohrmoser. Die h2o-tours GmbH tritt bei dieser Reise nur als Vermittler auf.

Preise

DZ Euro 600,-

EZ Euro 650,-

