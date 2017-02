Preview: UniChamp 2017 – Deutsche Freeski-Hochschulmeisterschaft in Les Deux Alpes

Jörg Angeli -

Adrenalinkick auf der Piste, feinste Beats und Freestyle Akrobatik bei Kaiserwetter locken alle Schneehungrigen nach Les Deux Alpes. Parallel zum UniChamp vom 11. - 18. März 2017 in Les Deux Alpes werden bei den offiziellen Deutschen Hochschulmeisterschaften (DHM) die talentiertesten Studierenden auf zwei Brettern gesucht.

Deutsche Hochschulmeisterschaften (DHM) Freeski

In diesem Jahr veranstaltet der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband (adh) erneut zusammen mit der TU Darmstadt die Deutschen Hochschulmeisterschaften (DHM) Freeski. Alle Jahre wieder findet die DHM zeitgleich zum UniChamp statt. Als Kooperationspartner der TU Darmstadt wird der UniChamp Organisator "E&P Reisen und Events“ wieder für beste Rahmenbedingungen zur Durchführung der Wettkämpfe sorgen.

Es wartet mit dem Freestyle Land einer der besten Snowparks der Alpen auf die Studierenden, um die Wettkämpfe in den Disziplinen Slopestyle, Ski-/Boardercross und Halfpipe auszutragen. Die DHM werden durch die AOK, den nationalen Partner des Hochschulsports, unterstützt.

Foto: E&P Reisen/M.Reinhardt

Skigebiet mit abgefahrenem Freestyle-Land

Der Blickfang der Alpenregion, der hervorstechende Viertausender „La Meije“ macht Lust auf Schneeaction. Les Deux Alpes reizt mit rund 225 schneesicheren Pistenkilometern und unzähligen Tiefschneehängen oberhalb 2.300m Höhe. In einem der schneesichersten Funparks der Alpen kann jeder zeigen, was die Bretter so hergeben.

Easy Park, Boardercross, Slopestyle, Big Air und auch die Halfpipe lassen die Freestyler-Herzen höher schlagen. Einem spannenden Freestyle Battle steht also nichts mehr im Wege.

Sportliche Action & musikalischer Hochgenuss

Wer sich die DHM lieber aus sicherer Entfernung anschaut, kann die Wettkämpfe entspannt von der Chill Out Area des UniChamp, welches parallel zur DHM stattfindet, aus beobachten. Auch wenn die Bretter mal in der Ecke ruhen, sorgen die Funsport Challenges, wie die Snowvolleyball- oder Broomballturniere, für Action abseits der Piste.

Foto: E&P Reisen/M.Reinhardt

Mit pulsierenden Bässen sorgen unsere Turntable- Akrobaten an der Snowbase schon zur besten Après-Ski Zeit für Stimmung. Auch in den Bars und Clubs von Les Deux Alpes wird mit musikalischen Leckerbissen gefeiert. Zum Abschluss der Woche darf bei der „Night of Champs“ mit den Siegern der Deutschen Hochschulmeisterschaften (DHM) Snowboard & Freeski ordentlich gefeiert werden!

Foto: E&P Reisen/M.Reinhardt

Der Kölner Winterreiseveranstalter E&P bietet Reisepakete zum studentenfreundlichen Nice Price. Los geht‘s ab 279€ inklusive 7 Übernachtungen, 6-Tage Skipass und Eventticket.

Also raus auf die Piste!

Mehr Informationen zum UniChamp auf der offiziellen Homepage unter unichamp.de, sowie auf Facebook.

Nähere Infos zur Teilnahme an der DHM Snowboard und Freeski gibt es auf der Website des UnisportZentrums der TU Darmstadt oder bei deinem lokalen Hochschulsport.

UniChamp 2016 - Best Of Video

© Primesports.de