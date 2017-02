PRIME Clip Tipps der Woche

Stephan Bernhard -

Eine mystische Insel, 13 Minuten Wellenporn und XXL-Brecher gibt es in den Prime Clip Tipps - der Top 3 der besten Surfclips der Woche.

Platz 1:

Geht an Mick Fanning und Rob Machado auf einer mystischen Insel umgeben von türkisfarbenem Wasser.

Platz 2:

Geht an ein meditatives Wellenporn-Erlebnis aus Kalifornien. Denn wer diese 13 Minuten voller perfekter Sessions sieht, der muss einfach in Trance verfallen. Aufgenommen wurden alle Ritte übrigens diesen Januar – was für ein Start ins Jahr für die Kalifornier.

Platz 3:

Geht an eine Session in Mavericks, die so gefilmt wurde, als ob man selbst auf einem Boot im Channel dabei wäre.

