Propain Tyee Carbon jetzt auch in XL erhältlich

Laurenz Utech -

Propain reagiert auf die aktuellen Entwicklungen am Markt und bietet das Erfolgsenduro Tyee zukünftig auch in XL an. Alle Infos zum neuen Bike findest du hier!

Wie bereits andere Hersteller auch, reagiert nun Propain ebenfalls auf die immer lauter werdenden Forderungen nach größeren Bikes. Infolgedessen bietet Propain das Tyee Carbon und das Tyee AM Carbon ab sofort auch in Größe XL an. Alles Wissenswerte zur neuen Rahmengröße findest du in der folgenden Pressemitteilung.

Länge läuft: Das Propain Tyee Carbon kommt ab sofort auch in der XL-Variante!

Propain Tyee Carbon & Tyee AM Carbon jetzt auch in XL

Das erfolgreiche Propain Tyee hat sich mittlerweile auch in Carbon etabliert und erfreut sich einer großen Fangemeinde. Große Fahrer mussten bisher aber auf die Aluvariante zurückgreifen, denn bei Größe L war beim Tyee Carbon Schluss. Jetzt hat Propain auf die Kundenwünsche reagiert und bringt sowohl die Enduro- als auch die Allmountainvariante in XL.

Der Rahmen des Tyees wurde in jedem Detail an die XL-Rahmengröße angepasst.

Propain hat die Rahmenhöhe mit 490 mm vergleichsweise niedrig gehalten und spricht somit neben den ganz großen Fahrern auch die ambitionierten Racer an, die die Laufruhe eines langen Bikes zu schätzen wissen. In Zeiten von langhubigen Variostützen ist eine geringere Rahmenhöhe aber auch für die großen Fahrer kein Nachteil mehr.

Angepasste Geometrie und Optik

Bei der Entwicklung wurde neben der angepassten Geometrie für große Fahrer auch viel Wert auf die Optik gelegt, denn bei großen Rahmen bleibt oft die harmonische Erscheinung auf der Strecke.

Das Tyee Carbon XL ist sowohl in der Enduro- als auch in der Allmountainversion ab sofort in jeweils drei Ausstattungsvarianten, als Rahmenset und als freikonfigurierbares "Project Free" bestellbar. Die Komplettbikes starten bei 3.199 EUR, das Rahmenset bei 2.099 EUR.

Propain Tyee Carbon XL Geometrie

Alle weiteren Infos findet ihr auf www.propain-bikes.com.

Text & Bilder: Propain PR

© Primesports.de