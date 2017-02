Spring Battle im Absolut Park

Roman Lachner -

Seit 16 Jahren stehen beim Spring Battle Spaß und Kreativität im Vordergrund, weshalb der Event jedes Jahr zahlreiche namhafte Rider aus ganz Europa, Nordamerika, Australien und Neuseeland in den perfekt geshapten Absolut Park zieht, um gemeinsam mit Gleichgesinnten bei einer entspannten Jam Session den Saisonabschluss zu feiern.

2017 wurde der Status des Spring Battles sowohl in der World Snowboard Tour als auch in der Association of Freeskiing Professionals angehoben, und zwar auf einen WST Elite Level Event und einen AFP Gold Event. Auch diese Saison haben die Men’s Top 40 und Women’s Top 10 der WST und AFP einen fixen Startplatz beim Spring Battle — ein hochkarätiges Starterfeld ist demnach garantiert.

Doch alle, die sich mit den internationalen Contest-Größen messen und das herausfordernde Setup fahren wollen, sind im Absolut Park herzlich willkommen: Das Spring Battle ist offen für Männer und Frauen, Freeskier und Snowboarder. Die Fahrer lieben das relaxte Format der Follow Cam Jam Session, das auch 2017 beibehalten wird.

Follow Cam was?…

Es ist ganz easy: Du schnappst dir einen Filmer oder einen Buddy mit Kamera und ihr filmt euch gegenseitig mehrere Tage lang, bis jeder seinen Run im Kasten hat. Die Team-Konstellation ist dabei völlig offen, jeder darf gemeinsam mit jedem antreten. Den ungeschnittenen Film deines besten Runs übergibst du zum Schluss den Judges, die vor allem auf die Kreativität und Sauberkeit Wert legen. Gewertet wird in vier Kategorien: Snowboard Men und Women sowie Freeski Men und Women.

Obwohl das Spring Battle eine entspannte Jam Session ist, warten Preise im Wert von insgesamt 70.000 USDollars. Die Teilnahme lohnt sich auf jeden Fall! Da die Startplätze begrenzt sind, empfehlen wir dir, dich bis zum 4. März 2017 anzumelden und das Nenngeld von 35 Euro zu zahlen, denn nur so sicherst du dir einen fixen Spot.

Mehr Informationen zum Spring Battle 2017 sowie zum Absolut Park Flachauwinkl findest du unter absolutpark.com.

