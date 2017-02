Start vorverlegt – Es geht los bei der Freeride World Tour

Jörg Angeli -

Es geht endlich los bei der Freeride World Tour 2017! Alle Infos zum vorverlegten Start.

Es geht los – die Swatch Freeride World Tour 2017 (FWT) in Andorra startet bereits heute! Am 9. Februar 2017 werden 24 Skifahrer, elf Skifahrerinnen, neun Snowboarder und acht Snowboarderinnen sich auf den technisch anspruchsvollen Hängen von Vallnord-Arcalís messen, um Punkte für die FWT-Rangliste zu sammeln.

Aufgrund der Absage der Etappe in Chamonix-Mont-Blanc werden in Andorra zwischen 9. und 16. Februar 2017 zwei FWT-Contests stattfinden: der Swatch Freeride World Tour Vallnord-Arcalís und der Swatch Freeride World Tour Chamonix-Mont-Blanc 2017 staged in Vallnord-Arcalís. Der Event in Chamonix-Mont-Blanc war wegen Sicherheitsbedenken der Bergführer und Veranstalter nach Andorra verlegt worden. Die FWT ist zum dritten Mal in Vallnord-Arcalís zu Gast.

Andorra liegt zwischen Frankreich und Spanien und gilt als Freeride-Paradies Südwesteuropas. Neben den FWT-Fahrern starten hier auch zwei einheimische Rider mit Wildcards, Aymar Navarro (ESP) und Dani Fornell-Prat (AND). Bereits nach dem auf Vallnord-Arcalís folgenden FWT-Stopp in Fieberbrunn (AUT) wird ein Schnitt gemacht und das Fahrerfeld für die restlichen Etappen in Haines/Alaska (USA) und Verbier (SUI) reduziert.

Die genaue Startzeit des Contests am 9. Februar und ob ein Live-Webcast stattfinden kann, entscheidet sich erst kurzfristig. Aktuelle Informationen dazu erhält man auf freerideworldtour.com sowie den Social-Media-Kanälen der FWT.

