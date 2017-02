Tryout Open 2017: Contests, Materialtest, Partys…

Felix Schäfer -

Am kommenden Wochenende findet im Mythenpark in der Schweiz das Tryout Open statt: Big Air-Contest, Cash-Session und der größte kostenlose Materialtest der Schweiz!

Mythenstyle Big Air Contest

Mit den neuen Boards die Kicker testen macht doppelt so viel Spaß!

Die Mythen Style-Session ist der Höhepunkt der Saison im Mythenpark. Mit knapp 16 Metern ist der große Kicker das Highlight des Parks und wird auch am 18. Februar 2017 wieder im Mittelpunkt stehen, wenn der beliebte Big Air-Contest bereits zum 14. Mal startet! Jeder Fahrer hat drei Sprünge: Style, Tech, Joker. Für den Sieger der Style-Session gibt's satte 1.000 Euro Preisgeld!

Cash-Session

Bei der Cash-Session geht's ein wenig lockerer, aber nicht weniger motiviert zur Sache

Am Samstag, den 18. Februar findet im Mythenpark die Cash-Session statt. Genau das richtige Format für alle, die es ein wenig lockerer angehen lassen wollen. Hier kann jeder mitfahren, es ist keine Anmeldung nötig. Einfach in den Park fahren, die Obstacles shredden und wenn ihr ein paar coole und kreative Tricks auspackt, gibt's ein wenig Cash bar auf die Kralle.

Die so erarbeitete Kohle könnt ihr am Abend gleich wieder in Flüssigkeit umsetzen, denn die Afterparty mit DJ Prince Boogie & DJ Max Power in der Mystery-Bar Schwyz hat es in sich. Einlass für 15,- ab 21 Uhr.

Größter kostenloser Materialtest der Schweiz

Am 18. und 19. Februar findet neben den Sessions auch noch der größte, kostenlose Snowboard- und Freeski-Materialtest der Schweiz statt. Wenn du auf der Suche nach neuem Material bist, aber noch nicht genau weißt, wohin die Reise gehen soll, hast du hier die perfekte Möglichkeit, dein neues Traum-Setup zu testen und zu finden.

Der kostenlose Materialtest findet beim Restaurant Grossenboden am Fuße des Mythenparks statt. Hier befindet sich das Testvillage, das euch über das gesamte Wochenende zur Verfügung steht. Hier könnt ihr schon jetzt die Produkte der kommenden Saison testen, damit ihr im Herbst ganz genau wisst, was ihr im Shop aus dem Regal ziehen müsst.

Folgende Brands werden vor Ort sein: Arbor, Bataleon, Burton, Capita, Flow, Gnu, Jones, K2, Korua Shapes (Nur Samstag) Lib Tech, Lobster, Neversummer, Nidecker, Nitro, Ride, Rome, Rossignol, Salomon, Sims, West, Yes, Amplid, Armada, Faction, Icelantic, Line, Roxy, Bent Metal, Flux, Now, Oakley,

Switchback Union, Von Zipper. Lediglich euren Ausweis müsst ihr als Pfand hinterlegen.

Try Out Open - Tickets

Vergünstigte Tageskarten sind in allen mitwirkenden Shops erhältlich: doodah, Paranoia, Work4donuts, 3SIXTY, Goofy & Regular, Go-In, Treelee, Esperanto; Vergünstigte Tageskarten beinhalten 9 Lifte. Anfahrt nur mit Auto via Handgruobi Parkplatz möglich. Wer mit dem ÖV anreist, braucht ein 15-Lifte Ticket via Rothenflue-Bahn. Fahrgemeinschaften empfohlen!

Tagespass 20.-; Zwei-Tagespass 35.-

© Primesports.de