"Schon lange haben wir von einer Alpenüberquerung mit dem Splitboard geträumt. Davon, sich fernab vom Massentourismus inmitten faszinierender Berglandschaften berühmter Gebirgsgruppen der Herausforderung zu stellen und als Belohnung endlose Tiefschneeabfahrten zu genießen. Dank der Erfahrung aus fünf Jahren Splitboardcamps und der Zusammenarbeit mit unseren Bergführern konnten wir jetzt Mitte März endlich dieses unvergessliche Abenteuer in Kombination mit unserem einmaligen POW HUNTER TRUCK realisieren!

Kein alltägliches Reisemobil: Der Expeditionstruck | © elooa

Um dies zu ermöglichen, haben wir nur das Datum festgelegt und die Teilnehmer für fünf Tage in unseren einzigartigen Expeditions-Hotel-Truck gepackt. Somit waren wir ortsunabhängig unterwegs und konnten je nach Schneelage und Lawinengefahr den Alpenhauptkamm von der Alpennordseite, vorbei an berühmten Wintersportgebieten bis an die Südseite überqueren.

Earn your turn! | © elooa

Die hohen Temperaturen mit fast 20 Grad in den Tälern und dazu die fatale Lawinengefahr der letzten Woche haben uns gezwungen die ursprünglich geplante Tour zu verwerfen. Und wer will denn schon im Sulzschnee südwärts abfahren, wenn oben auf den Gletschern beste Bedingungen herrschen? Ohne die Flexibilität mit unserem Truck hätten wir Probleme bekommen. Also wurde kurzerhand die Route neu definiert.

Los ging's am Mittwoch früh um acht Uhr in München und direkt weiter mit unserem Truck nach Oberstdorf im Allgäu. Dort stellten wir bei Bedarf noch eine komplette K2 Splitboard Ausrüstung sowie eine BCA-Lawinensicherheitsausstattung zur Verfügung und starteten die erste Tagesetappe über das Kleinwalsertal nach Warth in Vorarlberg. In den nächsten Tagen folgte die Durchquerung der Tiroler Gletscher. Vom Stubaitaler Gletscher auf den Hinteren Daunkopf mit 3225 m über den Sulztalferner runter ins Ötztal. Am nächsten Morgen von Sölden über den Rettenbachferner und Hängenden Ferner auf den 3277 m hohen Fernerkogel und über den Mittelberg Ferner bis runter ins Pitztal. Die vierte Tagesetappe mussten wir wegen Schlechtwetter mit Sturm und Regen verschieben und machten uns mit dem Truck gleich auf nach Südtirol zum Ortler. Dort wurde von Sulden die 3376 m hohe Cima di Solda bestiegen. Und am letzten Tag ging es zurück auf den Kaunertaler Gletscher, wo uns zum Abschluss 20 cm frischer Neuschnee erwartete, bevor wir am Nachmittag die Heimreise nach München antraten.

In fünf erlebten wir zusammen mit unseren staatlich geprüften Bergführern und mit Hilfe von Liftunterstützung ein Bergerlebnis der besonderen Art inklusive endlos langen, atemberaubenden Powderabfahrten durch einsame Gletscherwelten. Wir freuen uns jetzt schon auf eine Neuauflage in der nächsten Saison!"