Das neue Konzept der 9 Royals überzeugt mit einem massiven Setup und vielen spektakulären Tricks. Quad-Spinner Andri Ragettli (SUI) und Coline Ballet-Baz (FRA) holen sich am Contesttag die Titel. Alles wichtige zum Highlight-Event am Ende des Winters 16/17.

Nine Royals 2017 Contest- und Event-Highlights Video

Viele der weltbesten weiblichen und männlichen Skifahrer trafen sich letztes Wochenende beim großen Finale des Suzuki Nine Royals am Watles in Südtirol. Bei bedecktem Himmel begeisterten sie Publikum und Judges mit ihrer Kreativität und technischen Perfektion. Die Fahrerinnen und Fahrer hielten zwei Jam Sessions ab. Die Jury bestimmte die Sieger in einem einzigartigen Format: Es zählte eine kombinierte Punktzahl aus zwei technischen Tricks und einem Style-Trick. Nach einer Woche voller Film- und Fotosessions wurden bei den Skifahrern Andri Ragettli (SUI) und Coline Ballet-Baz (FRA) zu Siegern gekürt.

Der Nine Royals Sieger 2017: Andri Ragettli - Foto: Klaus Polzer

Ski Knights

Andri Ragettli trug den Schwung von seinem unglaublichen Quad Cork 1800, den er Anfang der Woche als Weltpremiere gestanden hatte, in den Public Contest Day. Er landete einen Switch Left Triple Cork 1440 Safety Grab, einen Left Triple Cork 1440 Mute Grab und einen Switch Left 540 Screaming Seamen Japan Grab. Das bedeutete Platz eins für den Schweizer. Auf dem zweiten Rang landete der Schwede Oscar Wester, der unter anderem einen Triple Flatspin 1260 Japan Grab und einen Right Triple Cork 1620 Safety Grab zeigte. Dritter wurde Luca Schuler (SUI), der die Judges mit seiner Vielseitigkeit und Tricks wie Left Triple Cork 1080 Safety oder Left Double Bio 1080 Truck Driver Grab beeindruckte.

Gewann den Contest zwar nicht, staubte dafür jede Menge Banger Shots ab: Tom Ritsch - Foto: David Malacrida

Ski Queens

Aufgrund vieler Verletzungen nach einer langen Wettkampfsaison nahmen nur drei Skifahrerinnen am Public Contest Day teil. Queens-Veteranin Coline Ballet-Baz (FRA) holte mit einem Left Cork 900 Tail Grab, einem Right Cork 720 Safety Grab und einem Left 360 Safety Grab den Sieg. Die Gewinnerin des „Become a Royal“-Videocontests, Zuzana Stromkova (SVK), wurde mit Left Flatspin 1080 Safety Grab und Left Flatspin 702 Safety Grab Zweite. Katie Summerhayes (GBR) rundete das Podium ab.

Public Day in Watles

Der Public Contest Day war der würdige Abschluss eines spektakulären Suzuki Nine Royals 2017. Eine Menge begeisterter Fans und Zuschauer waren an den Watles gekommen, um die Action zu erleben. Die Stimmung war erstklassig und perfekt für das Finale einer wirklich besonderen Woche.

Fast die ganze Woche herrschte in Watles beim Nine Royals Traumwetter. Mehr Bilder findet ihr in unserer Galerie - Rider: Kevin Rolland - Foto: Klaus Polzer

Eine Auswahl der besten Videos inklusive dem Quad Cork von Andri Ragettli findet ihr auf der nächsten Seite, viele eindrucksvolle Bilder findet ihr in unserer 9 Royals Galerie.

Nine Royals 2017 - Videos

Andri Ragettli's World First Quad Cork 1800

Jesper Tjäder's 9 Lines at 9 Royals

Jon Olsson VLOG @ Nine Royals 2017

Drone Footage

Highlight-Video

Alle Infos zum Nine Royals (ehemals Nine Knights) Event, das vom 27. März bis 1. April 2017 in Wattles, Südtirol, stattfindet. Welche Pros sind mit dabei?

Emma Dahlström beim Nine Queens Event 2016. - Foto: Klaus Polzer

Der Suzuki Nine Royals vereint erstmals Queens und Knights: Bei dem Freestyle-Event der Extraklasse am Watles in Südtirol (ITA) starten die kreativsten und talentiertesten weiblichen und männlichen Skifahrer und Snowboarder. Die eingeladenen Profis treffen vom 27. März bis 1. April 2017 auf die Gewinner des „Become A Royal“-Online-Videocontests.

Die Freeskier Zuzana Stromkova (SVK) und Daniel Hanka (CZE) erhalten dank ihres herausragenden Könnens die Chance, ihren Style und ihre Fähigkeiten auf den Hindernissen der innovativen Schneeburg zu zeigen. Ihre Einsendungen zum Nine Royals Videocontest findet ihr weiter unten. Höhepunkt der einwöchigen Film- und Foto-Shootings ist der Public Big Air Contest mit anschließender Party am 1. April – ein Spektakel, das man sich nicht entgehen lassen sollte!

Kreativer als je zuvor: Das Nine Royals Setup 2017.

Die Schneeburg ist dieses Jahr kreativer als je zuvor. Eine Vielzahl unterschiedlicher Hindernisse ermöglicht es den Athleten, ihren individuellen Stil zu zeigen und die Grenzen des Skifahrens und Snowboardens zu erweitern. Die Konstruktion bietet zwei Haupt-Kicker mit 29 bzw. 23 Meter Abstand vom Absprung bis zur Landung. Dazu kommen zahlreiche Hips, Transitions, Step-up-Quarterpipes und mehr Jibs als je zuvor – die Möglichkeiten für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind endlos.

Die komplette Teilnehmerliste

Ist auch dieses Jahr wieder mit am Start: Der Amerikaner David Wise - Foto: David Malacrida

Beim Suzuki Nine Royals ist die Crème de la Crème der Skifahrer und Snowboarder am Start. Die Schneeburg vereint Weltmeister, Olympiasieger und X-Games-Gewinner sowie Sportler, die aus internationalen Filmproduktionen bekannt sind.

Knights Ski

Queens Ski

Ebenfalls auch 2017 wieder mit am Start: Die Schwedin Emma Dahlström. Hier beim Nine Queens 2016 - Foto: David Malacrida

Eingeladene Fotografen

Wie jedes Jahr nehmen vier Fotografen an einem Wettbewerb teil, bei dem sie in verschiedenen Kategorien fantastische Preise der Eventpartner gewinnen können: Markus Rohrbacher (GER), Flo Breitenberger (GER), Eric Seo (USA) und Daniel Bergstål (SWE).

Become a Royal - Winning Videos

Daniel Hanka

Zuzana Stromkova

