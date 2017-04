The Run – Innovatives Eventformat im Snowpark Grasgehren

Redaktion -

Alle Infos sowie ein Setup Preview zum innovativen "The Run" Event im Snowpark Grasgehren am 8. April 2017!

Update vom 5. April 2017: Aus Grasgehren erreicht uns gerade die Nachricht, dass aufgrund der Schneesituation und Witterung der Liftbetrieb eingestellt werden muss und dadurch das adidas Snowboarding-Event „THE RUN“ diese Saison leider nicht stattfinden kann. Grasgehren verabschiedet sich daher aus der Saison 16/17 und man darf jetzt schon gespannt sein, was sich das Team für die nächste Saison einfallen lässt.

Das "The Run" Event am 8. April im Snowpark Grasgehren musste leider abgesagt werden.

adidas Snowboarding presents „The Run“ - Grasgehren

The Run ist eine Mischung aus traditionellem Banked Slalom und einem „Run“ durch den Park. Jeder Teilnehmer startet einzeln und die Zeit jedes Runs wird gemessen. Der schnellste Fahrer in der Open-Devision wird vom 11. bis 14. Mai 2017 zum legendären Banked-Slalom inkl. Flug und Übernachtung nach Riksgränsen eingeladen. Für die Kids bis 15 Jahre und die Ladies gibt es eine eigene Wertung, bei der es Goodies von adidas Snowboarding zu gewinnen gibt.

Der Parkour startet auf Höhe der Parkbase, somit bleibt der übrige Teil vom Park durchgehend geöffnet.

Jeder Teilnehmer bekommt ein original adidas Jersey-Shirt mit seinem Wunschnamen geschenkt. Die Teilnehmerzahl ist beim Rennen auf 100 Stück limitiert, daher meldet Euch am besten sofort an, um euren Startplatz zu sichern. Dazu einfach an der Facebook-Veranstaltung "teilnehmen" und einen Beitrag verfassen mit deinem Wunschnamen (Bsp. #skisucks). Deiner Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt, nur die Buchstabenanzahl darf 14 nicht überschreiten.

Jeder Teilnehmer bei "The Run" bekommt ein original adidas Jersey-Shirt mit seinem Wunschnamen geschenkt!

Der Spaß steht im Vordergrund

Wie gewohnt steht der Spaß im Vordergrund, daher kann jeder zuschauen, mitfiebern und sich am Free-BBQ bedienen. Der Gourmet-Koch Julian Häusler tischt gegrilltes Gemüse, lokale Backwaren, Salate sowie ausgefallene Dips und Saucen zum Dahinschmelzen auf. Unter der Leitung von Pius Mägdefrau wird ein Spanferkel vom lokalen Bauern gegrillt und beim gemütlichen Beisammensein gibt es natürlich auch herzhaftes Meckatzer Löwenbräu und organic Power von Ge-man.

Das Grasgehren-Team und adidas Snowboarding freuen sich auf Euch!

The Run - Setup Preview

