Alaska aus John Jackson’s Sicht

Felix Schäfer -

John Jackson darf man getrost als Alaska-Veteran bezeichnen. Signal Snowboards widmet ihm aus diesem Grund eine besondere Folge von Every Third Thursday.

John Jackson hat in seiner Karriere schon beinahe alles erlebt. Er hat den ganz großen Boom mitgemacht, ist auf der Höhe des Erfolgs geschwommen, hat aber auch die Zeit danach erlebt, als es für viele Fahrer immer schwieriger geworden ist, Sponsoren zu finden, die sie unterstützen konnten. Dazu kamen immer wieder Verletzungen, die seine Saison frühzeitig beendeten. Doch John ist nicht kleinzukriegen, rappelt sich immer wieder auf, macht sich fit, findet neue Sponsoren und sorgt dann mit seinen Auftritten für Begeisterung. Alaska ist kein neuer Ort für ihn, gilt er doch noch immer als einer der besten Backcountry-Freestyler. In dieser zugegeben etwas ungewöhnlichen Folge von "Every Third Thursday" von Signal Snowboards bekommen wir Alaska aus seinem persönlichen Blickwinkel zu sehen.

