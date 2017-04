Felix Schäfer -

Dominik Metzler, Florian Dörler und Rene Mangeng von The Army Snowboarding waren in den USA unterwegs und haben euch ihren Edit "Daydreamin in California" mitgebracht. Enjoy!

Rene Mangeng hat sich zusammen mit Florian Dörler und Dominik Metzler aufgemacht, um sich selbst ein Bild vom California-Lifestyle zu machen. Das Leben dort scheint ihnen getaugt zu haben und von den Parks in Mammoth und Bear Mountain waren sie offensichtlich auch begeistert. Für den Rest ihrer Crew von The Army Snowboarding und für euch haben sie diesen Edit mitgebracht, damit wir alle ein wenig neidisch werden können.

