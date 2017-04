DIYX: Do It Yourself Xtreme mit Ethan Morgan

Felix Schäfer -

Heute noch nur für eingeladene Fahrer, ab morgen ist Ethan Morgan's DIYX (Do It Yourself Extreme)-Setup im KPark in Kühtai für alle offen!

Ethan Morgan sorgt im Moment für mächtig Aufmerksamkeit. Er hat nicht nur einen der wohl besten Runs des gesamten Winters auf Video gepackt, sondern jetzt auch noch zum selbst-Hand-Anlegen aufgerufen. Zusammen mit Sponsoren und dem KPark in Kühtai findet heute und morgen das DIYX statt. Beim Do-It-Yourself-Xtreme kommen die Fahrer nicht an ein vorgebautes Feature und müssen nur noch ihre Tricks auspacken. Nope, bevor auch nur ein Trick gelandet werden kann, muss erst einmal selbst die Schaufel in die Hand genommen werden. Ein Event von Snowboardern für Snowboarder, und dieses Mal haben alle dieses geflügelte Wort buchstäblich verstanden.

Do it yourself Extreme - das perfekte Event für den Abschied vom Winter

Austoben konnten sich die 25 eingeladenen Fahrer gestern an der Halfpipe, die nach Lust und Laune einen Reshape verpasst bekam und mit Rails, Boxen, Banks, Quarters und Hips verschönert wurde. Wie gesagt, heute wird es eine fette Session mit den Fahrern geben, aber morgen ist das Setup für alle offen, die zum Saisonende noch einmal Lust auf ein einzigartiges und kreatives Setup haben. Außerdem – und das macht die ganze Sache noch viel besser – müsst ihr fürs Liften nichts zahlen. Dazu gibt's Bier, Monster, Essen, ein paar Goodies von Neff und ein brandneues Bataleon-Brett mit Switchback-Bindungen zu gewinnen! Und als ob das noch nicht genug wäre, geht's morgen Abend im Jimmy's in Innsbruck nochmal richtig zur Sache. Das DIYX ist also genau das Event, mit dem ihr den Abschluss des Winters standesgemäß zelebrieren könnt!

DIYX wird unterstützt von Monster Energy, Northwave, Neff, Bataleon, Switchback, KPark und Kühtai

