Drei Runden mit Ben Lynch durch Winter Park, CO

Felix Schäfer -

Ein paar spaßige, touristen-schreckende Runs durch Winter Park in Colorado gefällig? Ben Lynch nimmt euch mit.

Das Winter Park-Resort in Colorado ist weit davon entfernt, ein hippes, schickes und luxuriöses Skitourismus-Epizentrum zu sein. Es hat sich seinen Old School-Charme und ein wenig Schrägheit bewährt und ist gerade deswegen so beliebt. Zumindest bei solche, die genau auf diesen Vibe stehen. Ben Lynch ist einer davon, und er hat während des High Noon Duels die Zeit genutzt, ein paar Runden durchs Resort zu fetzen, Skifahrer zu ärgern und den Frühlings-Slush zu genießen. Außerdem fahren immer wieder Tyler Macleod, Ben Berberich, Taylor Boyd, Eric Frazier, Tyler Harper und Corbin Clement durchs Bild und schließen sich dem Spaß an.

© Primesports.de