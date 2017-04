Felix Schäfer -

Eiki Helgason versucht sich in seiner aktuellen Serie "Braindomness" an bisher unversuchten Tricks wie Cross Foot Bs Lip, Frontflip Fs Board 270° out und mehr.

Wo sind eigentlich die Leute vom Guinessbuch, wenn man sie mal braucht? Anstatt zu messen, wie schnell sich irgend jemand mit einem Fahrrad von einem Vulkan herunterstürzt oder sonst irgendeinen Quatsch veranstaltet, sollten sie lieber die Zahl der bisher unversuchten Tricks zählen, die Eiki Helgason schon auf dem Konto hat. Hier könnt ihr euch alle bisherigen Tricks noch einmal in Ruhe anschauen.

Episode 10: Ollie North Backflip

Episode 9: Darkslide

Episode 8: One-Foot Backflip to Fakie

Episode 7: The Happy Dolphin

Episode 6: 360 Flip Hippie Jump

Episode 5: Frontflip Fs Board 270° out

Episode 4: Hardflip Bs Lip Shuvit out

Episode 3: Cross Foot Bs Lip

Episode 2: Upside Down Christ Plant

Episode 1: Cannonball Backflip

© Primesports.de