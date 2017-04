First Try Challenge mit Eiki Helgason

Felix Schäfer -

So sieht gute Werbung aus: Eiki Helgason probiert die hauseigene App "Switch Dice" aus und stellt sich der First-Try-Challenge. 10 Tricks muss er landen, wie viele schafft er?

Drei Jungs, ein Riffelrohr und eine App: die Zutaten für eine spaßige Session an einem bewölkten Tag in Island. "Switch Dice" ist eine App aus dem Hause Switchback Bindings, die euch – je nach Einstellung – Tricks für Rails oder Kicker vorgibt. Gewonnen hat, wer am Ende die meisten von 10 Tricks First Try landet. In diesem Fall geht der Sieg an… Schaut's euch an!

