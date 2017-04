Fit für den nächsten Surftrip: Mit dem O’Neill Girls Surf Workout

Ab ans Meer – aber nicht ohne Training

Wer kennt das nicht: Man hat monatelang für den nächsten Trip ans Meer gespart, springt am ersten Tag hochmotiviert ins Wasser und ist nach 30 Minuten total platt – die Arme sind schwer wie Blei und der Takeoff will auch nicht mehr so recht gelingen. Um von Anfang an das Maximum aus seinem Surftrip herauszuholen, kommt man um Training nicht herum.

Was kann das O'Neill Girls Surf Workout?

Das O'Neill Girls Surf Workout ist speziell auf die Bedürfnisse von Surferinnen zugeschnitten. Die einzelnen Sessions bestehen aus Functional Training und Surf-Yoga. Dabei verbessert ihr nicht nur eure Fitness, sondern baut gleichzeitig auch ein Netzwerk aus anderen Surferinnen in eurer Stadt auf.