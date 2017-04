Flow, Nidecker, Icetools & POW suchen Verstärkung!

Felix Schäfer -

Seid ihr auf der Suche nach einem neuen Job im Snowboard-Business? Die Pryde Group (Flow, Nidecker, Icetools, POW Gloves) sucht ab sofort Verstärkung im Außendienst!

Die Pryde Group sucht Verstärkung!

Wir sind ein renommiertes Großhandelsunternehmen für Sportartikel mit Sitz in Taufkirchen (bei München) und vertreiben exklusiv führende Marken für den Windsurf-, Kitesurf-, SUP- und Snowboardsport. Für unser Winter-Team suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n qualifizierte/n

Außendienstmitarbeiter/-in für Bayern, West- u. Ostdeutschland

für unsere Marken FLOW Snowboarding, Icetools, Nidecker & POW Gloves.

Deine Aufgaben

Verkauf unserer Marken FLOW, POW, Nidecker und Icetools im bereits bestehenden Händlernetz

Repräsentation unserer Marken auf Events und Messen

Selbstständige Durchführung von Schulungen

After Sales Service

Dein Profil

Sehr gute Kenntnisse im Snowboardsport

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Ausbildung

Mobilität und Unabhängigkeit (Führerschein Klasse B)

Erfahrung im Außendienst von Vorteil

Selbständige Arbeitsweise, sicheres Auftreten und ausgeprägte Kontaktstärke

Präsentationsstärke und Überzeugungskraft

Dafür bieten wir dir eine Mitarbeit in einem jungen und engagierten Team, ein unbefristetes Arbeitsverhältnis und eine leistungsgerechte Vergütung inklusive 13. Monatsgehalt.

Wenn du dich angesprochen fühlst, sende bitte deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (bevorzugt per E-Mail) an jobs@pryde-group.de oder per Post an:

Pryde Group GmbH

Frau Lisa De Luca

Bergstr. 7

82024 Taufkirchen

Tel. +49 (0) 89 665 049 70

Weitere Infos: prydegroup.de

© Primesports.de