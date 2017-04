Freedawgers in Tahoe

Felix Schäfer -

Der Albtraum jeder Pisten-Polizei: Die Freedawgers mit einem neuen Video direkt von den bevölkerten Pisten Tahoes. Nachmachen? Unbedingt.

Ohne Zweifel eines der unterhaltsamsten Videos der Woche: Die Freedawgers verziehen sich nicht ins einsame Backcountry oder in den Park, um dort Glamour-Slopestyle-Shots oder Stunt-Aufnahmen zu drehen, sondern liefern euch einen rohen Edit direkt von den Pisten. Und sind damit mitten in der Realität vieler von euch, denn für die meisten von uns sind die Pisten immer noch der meistbefahrene Abschnitt des Berges. Ob nur auf dem Weg zum Park oder zu einem Run abseits der Pisten, irgendwann landen wir in den meisten Fällen doch immer wieder auf der Piste. Dann kann man doch gleich auch 'ne Runde Spaß haben, oder nicht?

