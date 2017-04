Gony Zubizarreta gewinnt Caparica Pro – Bergwinkl aus im Viertelfinale

Redaktion -

News vom Caparica Primavera Surf Fest. Gony Zubizarreta gewinnt nach 2010 endlich wieder ein QS-Event und startet somit vollgepumpt mit Powerstoff in den europäischen Wettkampfzirkel.

Der Sieg katapultiert den in Galizien lebenden Surfer auf Platz 85 der internationalen QS Ranks. Schafft es Zubizarreta bis zur Jahresmitte seinen Platz unter den Top 100 zu halten, könnte er in der zweiten Jahreshälfte an den Prime-Events teilnehmen, QS-10000, die in ihrer Gesamtwertung viel mehr Punkte bringen, als ein 1000 oder 3000er Qualifying Event.

Gony - Endlich wieder Siegerluft schnuppern!

Gony sorgt seit Jahren für ordentlich Feuer auf globalen QS-Events und konnte in 2016 sogar auf Platz 41 abschließen (!!!). Ob es für die World Tour reicht, ist schwer und fraglich, dennoch wird der in Argentinien geborene Spanier der Qualifiying Series wohl noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Neben vielen Projekten führt er zusammen mit Marlon Lipke Jam Traction.

"I've been in the Canaries on a trip for Surfer Mag with Jonathan Gonzalez and we scored, surfed Cave also with Volcom international, those trips are really tiring you're surfing so much!. We work so much with Marlon as well, all that gets us really busy but still every time I enter a contest I want to win and the big QS10,000s are coming in South-Africa and the US. I feel like I'm surfing better than ever, and I have more experience so we'll see how I go."

Kurz zuvor suchte Gony noch etwas Schatten in einer "The Cave" Bombe zusammen mit dem Volcom Team, das gerade Europas Straßen unsicher macht:

Gony in der Barrel seines Lebens!

Arne Bergwinkl, amtierender Deutscher Meister, musste sich in den Quaterfinals leider gegen Zubizaretta geschlagen geben und hofft nun darauf, in Zarautz weitere Heats eintüten zu können. Zarautz wird in Sachen Party-Entertainment und Side-Events zwar nicht mit Caparica mithalten können (dieses QS-Event steht in Sachen Entertainment mit einem CT-Event auf einer Stufe), steht jedoch mit 1.500 Punkten in etwas höherer Wertungsklasse. Danach folgen Santa Cruz, Cornwall, Lacanau und Anglet.

Hier einige Impressionen des Primavera Surf-Fests und die Highlisghts des vierten Tages:

https://www.youtube.com/watch?v=6kTqCAt_5gE

By Neuza Magalhães

By Walter Sousa

By Walter Sousa

By Neuza Magalhães

