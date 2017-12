Felix Schäfer -

Die Schwarzwälder Crew "Grotesque" arbeitet fleißig an ihrem neuen Film "Potatoheads 2". Um euch die Wartezeit zu versüßen, bekommt ihr hier schon vorab den Trailer.

Die Jungs hatten zwar geplant, den Film schneller fertigzustellen, sich jetzt jedoch dafür entschieden, eine Saison dranzuhängen. Aber nur, damit ihr am Ende mehr schöne Bilder zu sehen bekommt. Denn auch wenn so viele von uns immer gleich in die Alpen abhauen, bietet auch der Schwarzwald genügend Spots und Möglichkeiten zu Snowboarden. "Potatoheads" zeigt euch genau das. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit dem Trailer.

Die Grotesque-Crew aus dem Schwarzwald

Ihr wollt mehr über die Jungs erfahren? Schaut mal hier rein.

© Primesports.de