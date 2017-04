Holy Bowly: Rock’n’Roll-Express mit Jamie & Wes

Felix Schäfer -

Jamie Lynn, Wes Makepeace. Der Rock and Roll-Express rollt wieder. Nächster Stopp: Der Holy Bowly in Sunshine Village in Banff, Kanada!

Jamie Lynn, Wes Makepeace und der Rock and Roll-Express sind wieder unterwegs, denn der Holy Bowly von Snowboy Prouctions in Sunshine Village in Banff, ist nicht mehr lange hin: Free-Flow-Skaten, Musik, Kunst, Essen, Freunde, Abenteuer und Shredden, das sind die Markenzeichen des legendären Zusammenkommens der kreativsten Snowboarder. Vom 17. bis 23. April 2017 wird das kanadische Resort auseinandergenommen und wir wissen schon jetzt, wie gut die Fotos und Videos sein werden, die uns von dort erreichen, und können es kaum noch erwarten!

Auf dem Roadtrip nach Sunshine Village bleibt genügend Zeit, immer wieder eine Session einzulegen

Jamie und Wes waren schon vor zwei Jahren mit dem Rock and Roll-Epxress unterwegs, und sind nie wieder abgestiegen. Warum auch? Wenn wir könnten, würden wir alle einsteigen.

© Primesports.de