Kelly Slaters kauft sich ein North Shore-Schloß (für den Ruhestand?)

Redaktion -

Kelly Slater kauft sich endlich eine Residenz zum Altwerden und Verlieben am 7-Mile-Miracle. 11 Weltmeistertitel, sieben Schlafzimmer und acht Badezimmer.

Kelly Slater! 11 Weltmeistertitel einmal quer durch die Generationen der Surfgeschichte! Kelly Slater! Surfings größte Legende, größtes Sprachrohr, Buddha, der Vater, den wir uns immer gewünscht haben. Einer, der die Dinge für uns einordnet, uns immer wieder verzaubert, das Unmögliche möglicher macht. Kelly Slater, ein Alien? Einer von uns?

Dieser Kelly Slater hat sich am 7-Mile Miracle endlich die Unterkunft gekauft, die für so viel Übermenschlichkeit notwendig gewesen ist. Eigener Strandzugang, acht Badezimmer, sieben Schlafzimmer, 7860 Quadratfuß, also 730 Quadratmeter. Weitsichtig, denn im Alter möchte man es ungern mit den Strapazen des langen Fliegens aufnehmen, um Pipe zu surfen.

Die Realestate-Beschreibung:

"A rich blend of structural design maximizing Hawaii's indoor/outdoor living capturing the allure and tranquility of the tropics! Grand yet intimate, this high tech property features the main residence, two separate guest residences all opening to pool and lush private gardens."

Hier einige Eindrücke von Kellys Altersresidenz. Fehlt eigentlich nur noch eine Unterkunft wie diese auf Fiji und das magische Wohndreieck zwischen Malibu, Pipe und Cloudbreak ist perfekt!

© Primesports.de