NBD-Tricks mit Halldor, Sage und Erik

Nicht nur Eiki versucht sich regelmäßig an nie versuchten Tricks, auch Halldor Helgason und Sage Kotsenburg haben das in der Vergangenheit gemacht. Allerdings auf eine etwas andere Art…

Never Been Done Before-Tricks sind gerade der heiße Scheiß. Eiki Helgason hat gleich eine ganze Serie daraus gemacht, aber auch sein jüngerer Bruder Halldor und Partner-in-crime Sage Kotsenburg, deren Japan-Eskapaden ihr in unserer letzten Ausgabe zu sehen bekommen habt, haben sich in der Vergangenheit schon längt daran probiert. Allerdings – wie zu erwarten – auf eine etwas andere Art und Weise und nur halb so ernsthaft wie andere.

