News der Woche – 17

Stephan Bernhard -

Die größte Freakshow, den massivsten Hai und einen perfekten Swell in Italien. Das alles und viel mehr gibt es in den News der Woche.

Die Freakshow der Woche...

fand letzten Samstag in The Wedge statt. Dem Spot in Kalifornien, der immer für eine Show gut ist, wie es sie sonst einfach nirgends zu sehen gibt. Was diesen Spot zum Ort einer solchen Freakwelle macht, gibt es hier auf Prime-Surfing zu lesen.

https://www.instagram.com/p/BTMypZaDl0G/?taken-by=peterkingphoto

Der größte Hai, den es...

diese Woche zu sehen gab, war wohl dieser Fang in Australien. Dabei handelt es sich um einen Bullenhai, also die Art, die auch für die Angriffe auf La Réunion verantwortlich ist. Ein interessanter Fakt ist, dass etliche Kommentare zu dem Foto "Pro-Hai" und "Anti-Fischer" sind.

Die Kommentare sprechen für sich: Haie haben heute eine Lobby.

Das beste "New-School-Manöver", das es...

diese Woche zu sehen gab. Was da passiert, geht so schnell, dass man es vielleicht nicht ganz mitbekommen könnte. Aber Julian Wilson startet regular in die Welle und beendet sie goofy.

https://www.instagram.com/p/BTC4kwAAebG/?taken-by=julian_wilson

Das beste "Last-Minute-Notbremsmanöver", das es...

diese Woche zu sehen gab. Da wäre ein Wimpernschlag später wirklich vollkommen zu spät gewesen, und was dann in Teahupoo auf den Surfer gewartet hätte, sollte man sich lieber nicht vorstellen.

https://www.instagram.com/p/BTQDlBejSEd/

Den Swell der Woche...

gab es (zumindest aus Sicht eines Landlocked-Surfers in Deutschland) allerdings in Italien. Denn da blies der Scirocco gegen Ende der Woche so heftig aus der Sahara Richtung Europa, dass die Webcams an manchen Küsten Italiens solche Bilder lieferten. Na, wer wäre da nicht gerne im Wasser gewesen?

Scirocco-Perfektion in Italien.

Und zum Schluss...

ein Ritt, der auf den Knien beginnt und dann zu etwas wird, was eure Kinnladen nach unten fallen lassen wird...

https://www.instagram.com/p/BTcz-RdAK59/?taken-by=stab

Und wer jetzt Lust auf eine Welle hat, wie man sie nur einmal im Leben reitet oder wissen will, was Kelly Slater mit einem Nahtoderlebnis in Australien zu tun hat, der findet das alles in den News der Woche von letzter Woche.

© Primesports.de