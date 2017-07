Felix Schäfer -

In Copper Mountain gibt's noch genügend Schnee: Die Shredbots Torstein Horgmo, Kyle Mack und Nik Baden zerlegen das Setup nach allen Regeln der Kunst.

Die Jungs kennen einfach keine Pause und nehmen sich wieder einmal das Setup des Woodward Camps in Colorado am Copper Mountain vor. Die Sommer-Camps in den USA sind fester Bestandteil im Terminkalender vieler Pros, denn wo sonst lässt es sich so entspannt snowboarden, skaten, entspannen und die Zeit bis zum nächsten Winter überbrücken?

Shredbots: It's always sunny in Colorado

Springbreak: Bierdusche und Wet-T-Shirt-Wettbewerb oder Slush shredden gehen? Kyle Mack und Nikolas Baden entscheiden sich fürs Snowboard.

Kyle Mack und Nikolas Baden haben sich für eine slushy Spring-Session nach Colorado verzogen. Für eine klassische Springbreak-Session fehlen zwar die Bikini-Babes und Bros, aber bei so stylischem Shredden braucht's das einfach nicht. Wir hoffen, dass die beiden im nächsten Shredbots-Film ihren eigenen Part bekommen, denn es macht einfach nur Spaß ihnen zuzuschauen!

