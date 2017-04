Spring Classics im Kaunertal

Felix Schäfer -

Am kommenden Samstag werden im Snowpark Kaunertal die Spring Classics eingeläutet! Alle Infos zum Setup und Events gibt's hier. Der Frühling hat Einzug gehalten. Für die meisten Gebiete ist es an der Zeit, die Features aus dem Park zu räumen, die Pistenraupen zu warten, in die Garage zu fahren und auf den nächsten Winter zu warten. Nicht so jedoch im Kaunertal, denn hier ist es an der Zeit für eine neue Auflage der Spring Classics!

Zeit für eine neue Auflage der Spring Classics!

Park-Setup

Sneak-Preview aufs Setup | © snowpark-kaunertal.tirol

Die Shaper haben für euch eine Pro- und Medium-Kickerline aufgebaut und eine Jib-Line, ie der Half-Mile-Jib-Line vom Herbst in nichts nachstehen wird. Sie zählt ganze 26 back to back Obstacles und ist mit Pole Jams, S-Rails und zahlreichen weitern Rails, Boxen, Tanks und Tube-Varianten bestückt. Für die Groms gibt es einen eigenen Minishred und Fun Waves.

Spring Classics – Die Events

© Primesports.de