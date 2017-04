SpringTime am Kitzsteinhorn

Neben einem umfassenden Setup wartet eine Vielzahl an Events. Vom 4. bis 9. April 2017 kämpfen mehr als 100 Kids unter 18 Jahren bei den World Rookie Tour Finals um den begehrten Titel des "World Rookie Champions". Beim großen Finale am Kitzsteinhorn beweisen die Nachwuchs-Stars aus der ganzen Welt ihr Können in Slopestyle und in der Pipe. Snowboarder sollten sich den 29. April 2017 dick rot im Kalender anstreichen: hier wartet der bereits legendäre Volcom Kitzsteinhorn Banked Slalom. Stars wie Terje Haakonsen, Arthur Longo und Marcus Kleveland haben ihre Teilnahme bereits bestätigt. Am Abend beben die Burgwände bei der Volcom Castle Rock Out Party in Kaprun. Doch damit nicht genug! Im April warten an Samstagen, bei Schönwetter, kleine Jib & Chill-Events in der Chill Area des Central Parks. Die Jib & Chill-Sessions werden kurzfristig auf der Facebook & Instagram-Fanpage des Snowpark Kitzsteinhorns bekannt gegeben.