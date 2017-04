Langsam aber sicher neigt sich die Wintersaison dem Ende zu und mehr und mehr Snowparks verabschieden sich in den wohlverdienten Sommerschlaf. Nicht so der Stubai Zoo: Wenn die Sonne endlich wieder wärmer vom Himmel brennt, legen die Rider bei den Stubai Spring Sessions erst so richtig los. Ab dem 08. April erstrahlt der Stubai Zoo frisch geshapt und lädt bis zum 14. Mai mit XXL Spring Setup zu chilligen Summer Sessions ein. Das absolute Highlight der Spring Sessions ist das Event "RING THE BELL" sponsored by DC und Monster Energy, das am 21. und 22. April stattfindet. Ein eigenes Setup mit neuer kreativer Line kommt mit Gedankenanstößen von Sebbe de Buck und hat nur eines im Sinn: maximaler Flow.

Und so verwundert es nicht, dass sich der Stubai Zoo für die schönsten Wochen des Jahres in seiner besten Form präsentiert. Mit XXL Spring Setup werden zum Saisonfinish nochmal die richtig fetten Geschütze aufgefahren. Nach einer Umbauphase seit 31. März können die Pros und solche, die es noch werden wollen, vom 08. April bis zum 14. Mai richtig Gas geben. Pünktlich zum Start der Stubai Zoo Spring Sessions findet am 09. April von 11.00 bis 15.00 Uhr ein Public Foto-Shooting von GOT iT auf der Jib- & Medium-Line des Stubai Zoo statt. Die Fotos können am nächsten Tag gratis auf Facebook und der GOT iT Webseite heruntergeladen werden.

Ring the bell by Sebbe de Buck & friends

Auf zu den Spring Sessions im Stubai Zoo!

Am 22. April wird der Samstag zum Feiertag, wenn der Public Day ansteht. Dank der Sponsoren DC und Monster Energy wird der Stubai Zoo zum Treffpunkt für das Who is Who der Snowboardszene. Ein eigenes Set-Up, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem belgischen DC Pro Rider Sebbe de Buck, steht für die smootheste Line. Mehr Flow gibt's nicht! Die Special Line von Sebbe wird für jedermann geöffnet und DJ Kidd Salute sorgt für ordentlichen Hip Hop-Sound im Park. Das letzte Quäntchen an Motivation holen die Hosts um Sebbe & friends zusammen mit dem Moderator aus allen Fahrern raus, damit die Cash for Tricks-Session das Highlight des Tages wird. Und wie könnte man einen Tag im Snowpark besser beschließen als im legendären Dorfpub in Neustift? Gar nicht! Deswegen steigt am Abend eine standesgemäße After-Party mit DJ Smart in genau diesem, so dass das Wochenende der Superlative seinen krönenden Abschluss findet.

Doch das war noch nicht alles. Am 29.04. können alle Freestyle-interessierten Ladys Teil der legendären Shred Unit Girls Session werden. An der kostenlosten Freestyle-Session inkl. Coaching können alle Snowboard- & Freeski-Ladys teilnehmen. Wenn das mal keine Stubai Spring Sessions vom Feinsten sind!