Triff James McMillan, den Mann hinter dem Byron Bay Surf Festival

Redaktion -

James McMillan ist eine Instanz in Byron Bay und versucht die einzigartige Surfkultur des Ortes durch das 21.Jahrhundert hindurch zu konservieren.

Künstler, ehemaliger Volcom-Shredder und natürlich Byron Bay-Lover James McMillian ist maßgeblich daran beteiligt, dass der kleine Küstenort in New South Wales, Australien immer noch das hält, was er früher einmal versprochen hat. Keine unzähligen Fast-Foodketten, sondern kleine Manufrakturen! Kein Sell-Out, sondern ausgewählte Exklusivität. Byron Bay besitzt noch heute Spuren der Hippie-Jahre, die durch die Bewohner und urigen Häuser weiter getragen werden.

